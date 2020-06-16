【創業兵團】酒品發燒友創「白蘭樹下」　建獨特香港品牌

▲ 兩位對酒品的發燒友，利用本地白蘭花等材料，研發出氈酒品牌「白蘭樹下」，希望以香味帶出香港人的集體回憶，並將本地品牌衝出海外。（湯炳強攝）

美酒佳餚，人人喜愛，享負盛名的美酒如蘇格蘭威士忌、日本清酒、法國紅酒等，本地就有酒品發燒友創立氈酒品牌「白蘭樹下」，品牌與香港人集體回憶絲絲入扣，激盪出濃烈的本土情懷。

「白蘭樹下」 的故事，源自兩位創辦人的偶遇。張頴雋本為公立醫院護士，閒來時間都愛品酒，一次偶然機會下，遇上同是愛酒之人張寅傑，二人開始「煮酒論英雄」，及後更萌生研發代表香港的美酒品牌的意念。

張寅傑憶述，當年在歐洲讀書，學業興趣不大，但練就一身品酒及調酒本領。「酒，在文化中是不可或缺的部分，日本有清酒，韓國有燒酒等，每個國家、地區都有屬於自己的酒品，唯獨是香港，竟然沒有東西可以代表到香港。」

香味帶出香港集體回憶

張寅傑於2012年回到香港，打算一展所長，到調酒學校當老師，及後更到僱員再培訓局（ERB）任職調酒老師，後來遇上張頴雋並成為拍檔，研發能代表香港的酒品品牌。由於張寅傑早年在外國工作時的老闆，在香港元朗附近擁有一間古色古香的屋寮，於是他們二人就以此為基地，開始釀製特色酒品。

▲ 張寅傑表示，酒，在文化中是不可或缺的部分，日本有清酒，韓國有燒酒等，每個國家、地區都有屬於自己的酒品，唯獨是香港，竟然沒有東西可以代表到香港。（湯炳強攝）

要釀製特色且具代表性的酒，必須與大眾有共鳴。張寅傑表示，小時候常常見到路旁有老人家擺賣白蘭花，情境很是難忘。

白蘭花開花期間，香味四溢，不禁讓我想起中學時期的美好時光。

因此，他們著手以白蘭花為主要材料入手，嘗試不同組合。「我們曾試過用雞蛋花，但效果不理想，其他材料亦試過沉香，因為小時候去黃大仙有回憶，但最終都選擇了檀香。」

張寅傑指出，不是什麼材料都可以調和入酒。「我們認真地為每樣材料做研究，因為某些材料曾經在醫學研究上顯示，會有毒素出現，因此必須小心選擇。」他們最終以白蘭花配以12種常見但富有特色的材料作調製氈酒，命名為「白蘭樹下」，運用特有香味帶出港人的集體回憶。

▲ 本地氈酒品牌「白蘭樹下」的釀製材料，除了有主角白蘭花，亦有柚皮、檀香、陳皮、當歸、龍井、甘草等常見但富有特色的材料。（李彥煒攝）

冀投資7位數香港設廠

張寅傑對氈酒情有獨鍾，研發成功後，便將材料調和及量產，及後他們就決定將材料運到荷蘭，並找到酒廠負責釀製。

荷蘭是氈酒發源地，釀酒工藝源遠流長，同時又能將現代科技融入蒸餾方式，將古方與現代自動化技術結合，其他地區不能比擬。

張寅傑坦言，但歐洲人工作模式比較隨性，產量不太穩定。「初期試過二人一同到荷蘭酒廠入酒，我和Joseph二人，連續兩日由早上9點工作到下午3點，可以入2000枝，但荷蘭工人可能要1個星期才能做起。」

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要空運釀酒、入樽，成本自然不少。張頴雋坦言，荷蘭釀酒以每次開爐計算，整體成本每枝酒大約200元，當中更未計算船運、飛機的時間成本。「材料中成本佔比最高的是白蘭花精華，約佔9成，而且來貨亦不穩定，必須靠相熟的叔叔、伯伯採摘，而採摘時間只能於每日朝早4、5點，且1年1造。」他補充，有時香港本地缺貨，亦會到台灣找有機花農取貨。

目前他們打算投資7位數字，希望在香港設廠，盡力將「香港製造」這個品牌貫徹始終。「希望可以一至兩年內回本。」

記者：李彥煒