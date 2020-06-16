【美國疫情】美國疫情還沒完　料10月死亡人數增至20萬

美國各州逐步解封，再加上反種族歧視示威浪潮持續，美國多州的新冠肺炎疫情有二次爆發跡象。根據美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）最新預測顯示，重啟經濟活動之下，到了10月初，美國料會有201,129人死於新冠疫情。

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IHME此前對於美國全國死亡人數的估值是169,890人，是次提高了18%至逾20萬人，並稱弗羅里達州將會是受創最嚴重的州之一，死亡人數料將增至18,675人，比上周三（10日）估計數字增長186%，該州目前有2900多人死於新冠病毒；同時預測加州預估死亡數字將從8,812人，大增72%到15,155人；亞利桑那州死亡人數料增56%到7,415人。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至本港周二（16日）下午4時，美國有211.4萬人確診新冠肺炎，死亡案例約11.6萬宗。對於美新冠疫情數字不斷上升，美國總統特朗普（Donald Trump）稱，這是由於美國的新冠病毒檢測數量增加，更強調如果美國現在停止檢測，確診的人就會少很多。

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