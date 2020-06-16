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【香港出口】疫情打擊　貿發局下調今年出口預測至負增長10%

商業 15:50 2020/06/16

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香港貿發局今年香港出口增長預測，由原來的-2%下調至-10%。（陳永康攝）

疫情影響經濟下滑，加上貿易保護主義持續，香港貿發局今年香港出口增長預測，由原來的-2%下調至-10%。

【新冠肺炎】港商出口信心跌至新低　首季指數僅為16點

香港貿發局研究總監關家明表示，是次修訂考慮到最新一季香港貿發局出口指數調查的結果，在500名受訪出口商中，有82%表示銷售按年下跌逾10%。而出口商未來面對最大的挑戰依舊是新冠肺炎疫情全球擴散 ( 64.5% ) 、全球需求疲弱 ( 19.5% ) ，以及中美貿易關係緊張 ( 10.8% ) 。 

他指出，與上季相比，有更多出口商 ( 97.5%，增加3.6個百分點 ) 受到疫情的負面影響，包括買家 减少訂貨量 ( 57% ) 和 取消訂單 ( 52.3% ) 、延遲 付運 ( 55.8% ) 、 物流配送受阻 ( 53.1% ) 等 。為 應對疫情，受訪出口商實施在家工作安排 ( 67.6 % ) , 以及嘗試發展網上銷售渠道 ( 41% ) , 以彌補 在傳統銷售上的損失。

次季出口指數微升2.2點 

香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，第二季出口指數微升2.2點至18.2，反映出口商悲觀情緒稍為平伏，但指數仍然處於收縮領域的低點，顯示香港出口前景難於短期内大幅改善。採購 指數則下降 4.3 點 至 10.5，創歷史新低 , 所有行業均告急，特別是珠寶 ( 2.0 )、成衣 ( 9.4 ) 及電子 ( 10.4 )。

【香港出口】港4月出口貨值跌3.7%　勝市場預期

【香港經濟】首季港口貨物吞吐量按年跌3.2%　出口貨物大挫4成

記者：朱悅瀅

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