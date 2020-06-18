【法律迷思】分「燊」家或掀爭產風波 「知會備忘」成關鍵

「賭王」何鴻燊於2020年5月26日在養和醫院病逝，享年98歲。他與元配黎婉華所生的孻女何超雄，正式向高等法院遺產承辦處（Probate Registry）提交「知會備忘」（Caveat），針對何鴻燊於養和醫院逝世的遺產事宜，當中最重要的是，要求遺產承辦處需先通知她（或其代表律師），才可批出賭王的遺產授予書（Grant），否則不可在遺產授予書上蓋章作實。該「知會備忘」的有效期為6個月。

或意味家族遺產分配「未有共識」

根據香港法律原則，凡相信自己與遺產有權益的任何人仕，均可向高等法院遺產承辦處申請「知會備忘」。當有相關「遺囑執行人」（Executor）或「遺產管理人」（Administrator）申請遺產授予書前，遺產承辦處便會通知「知會備忘」之登記人，而登記人便可對相關遺產分配提反對。除非遺產爭議獲得解決，否則法庭便可能要開庭處理爭產個案。

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龔如心爭產案 「知會備忘」揭開序幕

參考香港案例，一般遺產爭議通常牽涉遺囑真偽（龔如心個案）、或立遺囑當事人在訂立遺囑時的精神行為能力（梅艷芳個案）等。很多人不知道，原來即使立遺囑人的意願已清楚列明在遺囑上，意願仍可能會被挑戰。

有遺囑是否等於可以承傳遺產？

舉例來說，如有後人在無遺囑的情況下本可成為受益人，或有後人不滿在遺囑中所分得的遺產，這些後人可能以立遺囑人在立遺囑時神志不清，或他在立遺囑時遭不當影響等理由，就死者遺囑的有效性提出質疑，而宣稱遺囑無效。

另外，如立遺囑人將所有財產留給其婚生子女，而不提供任何財產予生前一直供養的私生子女。在這個情況下，私生子女可以根據《財產繼承（供養遺屬及受養人）條例》，提出訴訟以要求分得部分遺產。

正如很多國家的遺產法例一樣，香港法律賦予所有人可自由決定如何分配遺產的同時，亦照顧到死者受養的人經濟需要。

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除此之外，作為一名資產信託律師，筆者還見過其他遺產爭議個案︰曾有一名高值客戶在其遺囑上，指明其鑽石戒指要留給其孫女，但在高值客戶去世後，在其保險箱或家中都找不到這戒指。

遺囑執行人雖然是家庭成員之一，本來可以協調去作出查問，但由於家庭關係欠佳及地域所限，遺囑執行人最終沒有以個人身份去履行其職責，另外委託一間在香港註冊的信託公司，代表他去申領遺囑認證書。因此，從法律角度而言，遺囑並不是一種萬無一失的資產承傳工具。

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