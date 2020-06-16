【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國

▲ 【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 以退為進鋪路美企反攻中國

中美5G科技戰白熱化，美國特朗普政府打擊華為晶片供應鏈之際，華府卻有不尋常舉動，看起來似乎自相矛盾。美國商務部突然放寬對華為限制，容許美國企業與華為合作制定5G網絡制式標準。此舉雖不代表美企可以與華為交易，卻不排除有助美企日後進軍中國或其他國家5G網絡市場。

美國做了甚麼？

美國商務部周一（15日）調整針對華為措施，宣佈容許美企在開發5G網絡標準目的下，向華為披露美國科技資料。

與此前禁令有何不同？

美國去年5月頒令，禁止美企在沒有批文下與華為、華為子公司交易；今年5月加碼，禁止全球企業使用美國科技和設備，生產供應華為晶片。

這些舊禁令已解除？

沒有。美企仍然禁止與華為買賣。

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那麼美國為何修改禁令？

美國商務部解釋稱，美國不會放棄全球創新領導地位，鼓勵美企參與提倡美國科技作為國際標準，有利於保護美國國家安全和外交利益。

即是說甚麼？

希望拆除禁令為美企埋下的地雷。

美國此前大力封殺華為，美國科技公司鑑於擔心犯禁，不經意間向華為透露了敏感技術，寧願缺席討論5G科技的國際場合，令中國聲音在制定5G標準過程中更加突出，美國失去話語權。

美國商務部今次正是希望改變這個現狀。

5G不是已在用？美國現在才討論標準？

這正是問題所在，美國事實上變相承認了他們在5G競賽中落後。

中國5G網絡目前已在大規模應用，並在拓展海外市場；美國現時只在個別地點，試行另一制式、局限較大的5G網絡；歐洲則夾在中間，不想使用美國制式，但又不願信任中國或得罪美國。

美國政府如今打開美企與華為合作制定5G標準大門，潛台詞可謂就是給予美國技術升級機會，收窄與中國的差距，以保障美國全球創新領導地位。

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美企不是仍禁止與華為做生意嗎？

是的，沒有變過。

那麼與華為合作制定標準有何用？

加強競爭力、開拓市場。美國不希望的是落後於別人，但向來歡迎別人無損美國國安下，使用美國科技，這樣才可凸顯美國領導地位。

美國雖不想用中國5G設備，卻想中國用美國5G設備；正如美國並不介意iPhone由中國生產，只要美國繼續引領智能手機生態圈技術和應用潮流便行。

美國修改華為禁令同一天，華為對手、歐洲電訊設備生產商諾基亞（Nokia）中標，獲得中國聯通合同，會負責約10%中國聯通旗下5G網絡建設。這說明世界網絡之大，容得下多家企業，全面封殺誰誰誰，對誰都沒有好處。

中美今後如就5G標準達成一定共識，美國5G產品自然有機會進軍中國，海外市場空間亦會更闊。但顯然，美國今次略為寬禁只是朝正確方向的一小步，中美科技戰要化為合作還有很多障礙要跨過。

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責任編輯：方圓之