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涉嫌造市獲利逾3千萬美元　大鱷巴斯遭美證監調查

環球政經 16:14 2020/06/16

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近期聲稱以200倍槓桿豪賭港匯貶值的美國對沖基金經理巴斯（Kyle Bass），據報因曾沽空德克薩斯州房地產投資信託公司United Development Funding（UDF）涉嫌造市，正遭美國證券及交易委員會（SEC）調查。

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《華爾街日報》報道，巴斯2015年在沽空房地產信託UDF中獲利3400多萬美元，美國當局正調查他對UDF的批評是否含有虛假及誤導性說明，從而操縱市場。另一方面，UDF亦指控巴斯及其公司凱曼資本（Hayman Capital）在會計報表上作失實陳述，德克薩斯州法院已受理案件。

巴斯在2015年沽空UDF公司的過程中，持續批評該公司廣泛隱瞞其貸款組合中的問題，且運作方式與「龐氏騙局」相似。美國當局隨後對UDF展開民事和刑事調查，UDF的股價一度暴瀉至1美元。

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