【地緣政治】北韓炸毀兩韓聯絡辦公室中印爆衝突　金價上升（第二版）

▲ 早前北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正暗示，會採取進一步軍事行動。

地緣政治局勢急升溫，午後傳出韓炸毀兩韓聯絡辦公室後，中國及印度又爆衝突。外電報道，中印士兵在6月15日晚再次發生衝突，印度方面有3人死亡。日圓目前變動不大，美元兌日圓目前報107.38。金價微升，黃金期貨價格最新升0.7%，每安士報1739.8美元；現貨金最新報每安士1730美元。

南北韓局勢升溫

《韓聯社》今日下午報道，北韓開城工業區傳出爆炸聲響及煙霧。南韓政府稍早證實，北韓炸毀兩韓聯絡辦公室。南韓統一部此前證實，北韓於當地時間下午2時49分爆破聯絡辦公室。統一部長金煉鐵最新說法指出，開城工業區的爆炸是「預料中的事」。軍方則表示，將在開城地區加強監視北韓，要求軍隊待命。

南北韓關係越趨緊張，早前北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正暗示，會採取進一步軍事行動。此前，金與正曾表示「在不久的將來，南韓會看到毫無用處南北韓聯絡辦公室，塌成一片碎片的景色」。

韓股今日隨外圍造好，KOSPI指數升逾半成，報2,138.05點。

印度3士兵死亡

印度官方表示，3名印度士兵在拉德克爭議邊界與中國軍隊的衝突中死亡。印中雙方軍隊在這一爭議地區的對峙已經持續一段時間。

相關文章：【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？

（第二版加入中印衝突）