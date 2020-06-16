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【理財智慧】投資翻倍時間有得計！　 神奇數字「72法則」幫到你

理財智慧 16:29 2020/06/16

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「你知道『神奇72法則』嗎？如果不知道，現在就學起來，並牢記一生。」《投資簡義》（The Elements of Investing－Easy Lessions For Every Investors）是一本好書，內裡分享了不少投資法則，其中一個就是「72法則」。

 

相信不少股民都聽過「72法則」，若果未聽過，又對複利、長綫投資有興趣，就一定要學下！

「72法則」就是用作估計將投資翻一倍或減半所需要的時間。

「72法則」公式：

A x B = 72

A是你的錢翻一倍所需的「年期」，B則是投資「回報率」。

假設你需要在10年內將錢翻一倍，回報率要多少才能做得到？

答案是：10 x B=72，B(回報率)即等於7.2%

又假設，你的預計回報率為3%，多久才能將錢翻一倍？

答案是：72 ÷ 3 = 24年

《投資簡義》指，「72法則」之所以如此神奇，是因為其衍生的背後原理：若7.2年內本金可以翻一倍，那麼亦將在下一年再翻一倍，換言之在不足15年內（準確是14.4年），閣下的錢已是原來的4倍，在28.8年內則增至16倍。

而「72法則」的其中一個最佳應用，是可以讓不諳算術的投資者，以極簡單的算術方式，計算出包含複利的回報時期，從而快速比較或估算不同理財產品的效率。例如：

假設你有50萬現金用作投資， 你會選擇

（1）5年後有100萬本利和回報的投資工具；抑或

（2）回報率12%的投資工具？

答案當然是（1），因為其翻倍年期為5年，而（2）的翻倍年期（根據72法則公式）為6年，下次如果要選擇不同的理財產品時，大家不妨試用一下。

 

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