【理財智慧】投資翻倍時間有得計！　 神奇數字「72法則」幫到你

「你知道『神奇72法則』嗎?如果不知道,現在就學起來,並牢記一生。」《投資簡義》(The Elements of Investing-Easy Lessions For Every Investors)是一本好書,內裡分享了不少投資法則,其中一個就是「72法則」。

相信不少股民都聽過「72法則」,若果未聽過,又對複利、長綫投資有興趣,就一定要學下!

「72法則」就是用作估計將投資翻一倍或減半所需要的時間。

「72法則」公式: A x B = 72 A是你的錢翻一倍所需的「年期」,B則是投資「回報率」。

假設你需要在10年內將錢翻一倍,回報率要多少才能做得到? 答案是:10 x B=72,B(回報率)即等於7.2%

又假設,你的預計回報率為3%,多久才能將錢翻一倍? 答案是:72 ÷ 3 = 24年

《投資簡義》指,「72法則」之所以如此神奇,是因為其衍生的背後原理:若7.2年內本金可以翻一倍,那麼亦將在下一年再翻一倍,換言之在不足15年內(準確是14.4年),閣下的錢已是原來的4倍,在28.8年內則增至16倍。

而「72法則」的其中一個最佳應用,是可以讓不諳算術的投資者,以極簡單的算術方式,計算出包含複利的回報時期,從而快速比較或估算不同理財產品的效率。例如:

假設你有50萬現金用作投資, 你會選擇 (1)5年後有100萬本利和回報的投資工具;抑或 (2)回報率12%的投資工具?

答案當然是(1),因為其翻倍年期為5年,而(2)的翻倍年期(根據72法則公式)為6年,下次如果要選擇不同的理財產品時,大家不妨試用一下。