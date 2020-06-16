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【新盤傾巢出】又一「新地盤」登場　屯門海皇路項目命名為「御海灣」

股樓投資 15:11 2020/06/16

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過去兩個月新盤交投暢旺，市場承接力強，其中於上月開售的新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park第2期成大贏家，於不足一個月內已累售約680伙，佔整體約97%，套現超過45億元。新地副董事總經理雷霆表示，集團已為第3期「Wetland Seasons Park」申請預售樓花同意書，有望於下季獲批。

承接Wetland Seasons Park第2期的旺勢，新地趕緊集團位於屯門海皇路住宅項目，其中第1期於今天（6日）命名為「御海灣」（REGENCY bay）。新地代理總經理張卓秀敏稱，御海灣有機會下周開價，並有望於本月開售。

【新盤市場】長實改名有一手　「海之戀」曾成市場佳話　今次日出康城新盤有何名堂﹖


該項目共提供263伙，間隔由開放式至三房單位，也設有少量特色單位，標準單位實用面積介乎254至692方呎，其中主打一至兩房單位，佔全盤約71%，至於開放式及三房單位分別佔全盤16%及8%。

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御海灣位於屯門市地段第539號，於海皇路、海榮路與恆富街交界，旁為輕鐵屯門泳池站，由該站乘至港鐵屯門站，相隔5個車站；該盤鄰近屯門中央廣場與南浪海灣，樓盤對面是油站，巴士廠及職訓局屯門訓練場等用地。

同系同位於屯門區的御半山兩期已累售逾900伙，平均呎價逾1.6萬元。

撰文 : 陳詠妍

預售樓花同意書 新地 屯門 一手市場
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