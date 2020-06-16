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【基金投資】點該要有基金經理　基金經理就是最好？

環球政經 15:19 2020/06/16

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基金經理擁有較多的金融知識，每日投放在研究的工作也比平常人多，按理投資成效會較佳，幫助投資者盡可能控制風險的同時，獲取較多回報，然而基金經理的投資，就一定是最好嗎？

事實卻非如此。領航集團（Vangaurd Group）已故創辦人博格（John Bogle）便在其著作《The Little Book of Common Sense Investing》中指出，在1970年時，美國合共有355隻主動型基金，當中只有2隻能夠平均每年勝過標普500指數回報2%，其餘基金的表現也遜於大市。這355隻基金當中，有八成基金到了2016年已不復存在。

相關文章：【基金投資】點解買親都蝕？　一文看懂基金如何收費

這是否代表基金沒有存在價值？非也。

其一，是上述研究只統計1970市面上的主動型基金，並沒有計及往後推出的基金。統計亦沒有考慮到派息、風險等投資者也看重的因素；

其二是股票並非唯一的資產類別，不少主動型債券基金的表現便優於大市；而最重要是，追蹤大市回報的最有效方法，就是投資於交易所買賣基金（ETF），此乃基金的其中一種。

相關文章：【美股分析】華爾街跑輸散戶近兩成　大衛為何戰勝歌利亞？（內附散戶愛股名單）

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撰文 : 基金組

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