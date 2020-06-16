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【新興市場之父】麥樸思：市場處於新牛市　尤其看好中國、印度

環球政經 14:45 2020/06/16

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市場擔憂新冠疫情再度爆發，投資者避險情緒上升，美股上周錄得近12周以來最大跌幅。有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）周一接受外媒訪問時卻表示，他對全球股市仍持樂觀態度，強調市場「絕對處於新的牛市之中」。

相關文章：【摩笛吹奏】大摩重新看好　升恒指目標再薦15隻中港股　

麥樸思表示，每當股市從熊市中恢復甦，市場就會出現疑慮，懷疑是否會出現第二波疫情，這是典型的「上行過程中的調整」。他強調雖然有更多有關疫情復燃或死亡病例持續增加的負面消息的報道，但市場會繼續上行。

他另認為，新興市場或將比發達國家市場表現更好，當中印度和中國是他的首選。印度今年經濟受到新冠疫情重創，許多企業將因此破產或盈利下滑，但麥樸思預計，印度經濟很快將會看到復甦，並體現在明年的經濟數字中。印度有什麼行業值得投資？麥樸思稱，他看好醫療保健、基礎設施以及通訊技術等領域，例如綫上銷售公司。

相關文章：【新冠肺炎】北京爆第二波疫情　歐洲這個行業卻率先受挫

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