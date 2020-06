被白宮批為中國宣傳 美國之音正副台長請辭

新冠肺炎疫情令中美角力再升級,由美國政府資助的新聞媒體機構《美國之音》(Voice of America)早前被特朗普政府質疑,其新聞報道有為中國宣傳之嫌,更指示美國疾控中心不要接受《美國之音》訪問。 美國之音台長發表聲明反擊後,周一決定請辭,副台長亦跟隨請辭。

美國疾控中心(CDC)一份内部文件周日曝光,揭發CDC指示職員拒絕《美國之音》的採訪及媒體查詢。

【美國疫情】拒認疫情升溫 特朗普:停檢測就少人確診

【美國疫情】食藥局禁用「神藥」 特朗普:僅美國不知好處

《美國之音》台長貝内特(Amanda Bennett)發聲明批評,指《美國之音》是由聯邦政府資助的獨立新聞機構,為CDC內部文件的指控感到震驚和困擾,要求對方收回有關指示。

貝内特周一向公司員工發電郵指,已經提出請辭。而副台長Sandy Sugawara亦已辭職。貝内特是一名資深記者,她曾在《華爾街日報》工作,期間曾獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」(Pulitzer Prize)。

【中美5G角力】美國轉軚對華為開綠燈 不等於解禁

【中美角力】搞散美利堅 美媒:中國希望特朗普連任

電郵中,貝内特又指,美國全球媒體總署(USAGM)署長帕克(Michael Pack),曾在國會前宣誓要維護及尊重保證美國之音的獨立性,此讓全球觀眾給予美國之音有的極大信任。

白宮此前曾批評《美國之音》的報道手法,白宮4月發表一份聲明,標題為「美國之音在疫情下用你的錢為外國政治宣傳」(Amid a Pandemic, Voice of America Spends Your Money to Promote Foreign Propaganda)。

聲明指,《美國之音》每年獲納稅人資助2億美元(約15.6億港元),卻稱中國武漢解封是成功典範,抨擊《美國之音》在為中國宣傳。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅