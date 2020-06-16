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被白宮批為中國宣傳 美國之音正副台長請辭

環球社會熱點 14:34 2020/06/16

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新冠肺炎疫情令中美角力再升級，由美國政府資助的新聞媒體機構《美國之音》（Voice of America）早前被特朗普政府質疑，其新聞報道有為中國宣傳之嫌，更指示美國疾控中心不要接受《美國之音》訪問。 美國之音台長發表聲明反擊後，周一決定請辭，副台長亦跟隨請辭。

美國疾控中心（CDC）一份内部文件周日曝光，揭發CDC指示職員拒絕《美國之音》的採訪及媒體查詢。

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《美國之音》台長貝内特（Amanda Bennett）發聲明批評，指《美國之音》是由聯邦政府資助的獨立新聞機構，為CDC內部文件的指控感到震驚和困擾，要求對方收回有關指示。

貝内特周一向公司員工發電郵指，已經提出請辭。而副台長Sandy Sugawara亦已辭職。貝内特是一名資深記者，她曾在《華爾街日報》工作，期間曾獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）。

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電郵中，貝内特又指，美國全球媒體總署(USAGM)署長帕克（Michael Pack），曾在國會前宣誓要維護及尊重保證美國之音的獨立性，此讓全球觀眾給予美國之音有的極大信任。

白宮此前曾批評《美國之音》的報道手法，白宮4月發表一份聲明，標題為「美國之音在疫情下用你的錢為外國政治宣傳」（Amid a Pandemic, Voice of America Spends Your Money to Promote Foreign Propaganda）。

聲明指，《美國之音》每年獲納稅人資助2億美元（約15.6億港元），卻稱中國武漢解封是成功典範，抨擊《美國之音》在為中國宣傳。

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責任編輯：楊心悅

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