【美國疫情】拒認疫情升溫 特朗普：停檢測就少人確診

美國各州逐步解封,加上反種族歧視示威持續,美國多州的新冠肺炎疫情都有升溫跡象。但美國總統特朗普卻表示,美國近期確診人數飆升,是由於美國的新冠病毒檢測數量增加,更聲稱美國如停止檢測就會有較少人確診。

根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計數據,截至本港周二(16日)下午2時,美國約有211.4萬人確診新冠肺炎,約11.6萬人死亡。華盛頓大學健康指標與評估研究所早前更估計,美國的新冠肺炎死亡人數,於今年10月1日會上升至201,129人。

特朗普(Donald Trump)周一(15日)出席白宮會議時表示:

如果我們現在停止檢測,我們仍有確診病例的話,也只會得很少數。

(If we stop testing right now, we'd have very few cases, if any.)

特朗普同日更在社交媒體Twitter發文,稱讚美國擁有較其餘國家更大規模的檢測,又指美國在這方面做得很好。特朗普更形容病毒檢測為一把雙刃劍(double-edged sword),如美國停止或減少檢測,美國可能幾乎沒有病例。

Twitter上有網民留言嘲笑,指出即使美國不進行病毒檢測,感染的人數也不可能因此減少。

美國多州上月起逐步放寬社會隔離措施,但華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)等官員曾警告,各州如過早重開或引發第二波疫情。南卡羅來納州和阿拉巴馬州在周日(14日)的單日新增病例更創新高。

責任編輯:何穎兒

▲ 美國總統特朗普表示,美國如停止病毒檢測就會有較少人確診新冠肺炎。