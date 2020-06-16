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【美國疫情】拒認疫情升溫 特朗普：停檢測就少人確診

環球社會熱點 14:17 2020/06/16

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美國各州逐步解封，加上反種族歧視示威持續，美國多州的新冠肺炎疫情都有升溫跡象。但美國總統特朗普卻表示，美國近期確診人數飆升，是由於美國的新冠病毒檢測數量增加，更聲稱美國如停止檢測就會有較少人確診。

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根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，截至本港周二（16日）下午2時，美國約有211.4萬人確診新冠肺炎，約11.6萬人死亡。華盛頓大學健康指標與評估研究所早前更估計，美國的新冠肺炎死亡人數，於今年10月1日會上升至201,129人。

特朗普（Donald Trump）周一（15日）出席白宮會議時表示：

如果我們現在停止檢測，我們仍有確診病例的話，也只會得很少數。

（If we stop testing right now, we'd have very few cases, if any.）

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特朗普同日更在社交媒體Twitter發文，稱讚美國擁有較其餘國家更大規模的檢測，又指美國在這方面做得很好。特朗普更形容病毒檢測為一把雙刃劍（double-edged sword），如美國停止或減少檢測，美國可能幾乎沒有病例。

Twitter上有網民留言嘲笑，指出即使美國不進行病毒檢測，感染的人數也不可能因此減少。  

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美國多州上月起逐步放寬社會隔離措施，但華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）等官員曾警告，各州如過早重開或引發第二波疫情。南卡羅來納州和阿拉巴馬州在周日（14日）的單日新增病例更創新高。

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責任編輯：何穎兒

美國總統特朗普表示，美國如停止病毒檢測就會有較少人確診新冠肺炎。

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