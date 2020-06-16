【美國疫情】拒認疫情升溫 特朗普：停檢測就少人確診

美國各州逐步解封，加上反種族歧視示威持續，美國多州的新冠肺炎疫情都有升溫跡象。但美國總統特朗普卻表示，美國近期確診人數飆升，是由於美國的新冠病毒檢測數量增加，更聲稱美國如停止檢測就會有較少人確診。

【美國疫情】食藥局禁用「神藥」 特朗普：僅美國不知好處

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，截至本港周二（16日）下午2時，美國約有211.4萬人確診新冠肺炎，約11.6萬人死亡。華盛頓大學健康指標與評估研究所早前更估計，美國的新冠肺炎死亡人數，於今年10月1日會上升至201,129人。

特朗普（Donald Trump）周一（15日）出席白宮會議時表示：

如果我們現在停止檢測，我們仍有確診病例的話，也只會得很少數。

（If we stop testing right now, we'd have very few cases, if any.）

【中美5G角力】美國轉軚對華為開綠燈 不等於解禁

【中美5G角力】華為愈禁愈旺 超越三星成最大手機商

特朗普同日更在社交媒體Twitter發文，稱讚美國擁有較其餘國家更大規模的檢測，又指美國在這方面做得很好。特朗普更形容病毒檢測為一把雙刃劍（double-edged sword），如美國停止或減少檢測，美國可能幾乎沒有病例。

Twitter上有網民留言嘲笑，指出即使美國不進行病毒檢測，感染的人數也不可能因此減少。

【美國疫情】紐約追蹤確診者 卻禁問有無去示威

特朗普斥前國家安全顧問出書：「我講的都是機密 寫了就犯法」

美國多州上月起逐步放寬社會隔離措施，但華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）等官員曾警告，各州如過早重開或引發第二波疫情。南卡羅來納州和阿拉巴馬州在周日（14日）的單日新增病例更創新高。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

▲ 美國總統特朗普表示，美國如停止病毒檢測就會有較少人確診新冠肺炎。