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【香港經濟】香港失業率升至5.9%　創逾15年以來最高

金融經濟 16:42 2020/06/16

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香港5月失業率5.9%，超越金融海嘯高位之餘，更創15年新高。

新冠肺炎重挫各行各業，香港失業率增至逾15年最高，5月最新季度失業率增至5.9%，較上月的季度失業率升0.7個百分點。就業不足率升至3.5%，為近17年高位。以人數計，失業人數增加約2.7萬人，突破23萬人。

綜合經濟師預測，不少就預測今年失業率或攀升到6%才算暫時見頂。

行政長官林鄭月娥今早見傳媒時進一步表示，失業率持續上升，但幅度已開始緩和。截至4月份數據，本地失業率5.2%，總失業人數20.25萬人。

翻查資料，金融海嘯2008年爆發後，影響逐漸蔓延至香港，失業情況在翌年6月至8月期間最嚴峻，失業率高見5.5%。至於財爺預警失業人數將創15年來高，則要數到2004年底沙士一役後，總失業人口超過22.36萬人。

而香港有紀錄以來，失業率及失業人數最多亦要數到2003年沙士期間，當時失業率衝高至8.5%，全港逾30萬人失業。

此前，渣打銀行及東亞銀行經濟師已分別預測，本港失業率將升至6%才見頂。由於疫情尚未完成受控，零售市道仍然未得以全面復甦，分析料失業率仍會進一步上升，但要攀升至沙士高峰的機會較微。

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