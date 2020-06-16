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【遊戲主機大戰】任天堂Switch打敗Xbox One　主機總銷量多400萬部

科技 14:15 2020/06/16

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市場調查分析機構Ampere Analysis近日就發布全球遊戲主機銷量的最新報告，揭示任天堂Switch遊戲主機系列、微軟Xbox One系列及PlayStation系列銷量。

Sony於上周舉行PlayStation 5發布會，引起全球機迷關注，更將遊戲主機市場戰火燃起。市場調查分析機構Ampere Analysis近日就發布全球遊戲主機銷量的最新報告，揭示任天堂Switch遊戲主機系列、微軟Xbox One系列及PlayStation系列銷量。

>>>【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容

>>>【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢

報告指，截止今年2020年第一季，PlayStation 4依然稱霸全球遊戲主機銷售冠軍寶座，累計銷量已超過1.8億部，遙遙領先Switch系列和Xbox One系列。不過在任天堂大作《集合啦！動物森友會》登場後，Switch遊戲主機的銷量大增，Switch與Switch Lite全球累計銷量已超過5300萬部，只需短短四年時間，就超越上市六年多的Xbox One系列，Xbox One、Xbox One S、Xbox One X和Xbox One S數位版等機款累積銷量，僅有4900萬部。

而遊戲銷量方面，2019年度的數據統計顯示，Sony同樣穩居榜首，遊戲收入高達181億美元（約1402億港元），其次為騰訊和任天堂，收入分別為162億美元（約1255億港元）及120億美元（約930億港元），Xbox One遊戲則以100億美元（約775億港元）排名第四。

Ampere Analysis預計，由於Xbox Series X系列和PS5系列主機均會在下半年推出，今年市場競爭將會相當激烈。報告更預測Xbox Series X首波銷量有望達330萬部； PS5系列則有望能達430萬部。

>>>【任天堂】Switch主機日本銷量下跌4成　Sony PS4銷量暴增

責任編輯：曾曉汶

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