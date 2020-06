【遊戲主機大戰】任天堂Switch打敗Xbox One　主機總銷量多400萬部

▲ 市場調查分析機構Ampere Analysis近日就發布全球遊戲主機銷量的最新報告,揭示任天堂Switch遊戲主機系列、微軟Xbox One系列及PlayStation系列銷量。

Sony於上周舉行PlayStation 5發布會,引起全球機迷關注,更將遊戲主機市場戰火燃起。市場調查分析機構Ampere Analysis近日就發布全球遊戲主機銷量的最新報告,揭示任天堂Switch遊戲主機系列、微軟Xbox One系列及PlayStation系列銷量。

報告指,截止今年2020年第一季,PlayStation 4依然稱霸全球遊戲主機銷售冠軍寶座,累計銷量已超過1.8億部,遙遙領先Switch系列和Xbox One系列。不過在任天堂大作《集合啦!動物森友會》登場後,Switch遊戲主機的銷量大增,Switch與Switch Lite全球累計銷量已超過5300萬部,只需短短四年時間,就超越上市六年多的Xbox One系列,Xbox One、Xbox One S、Xbox One X和Xbox One S數位版等機款累積銷量,僅有4900萬部。

而遊戲銷量方面,2019年度的數據統計顯示,Sony同樣穩居榜首,遊戲收入高達181億美元(約1402億港元),其次為騰訊和任天堂,收入分別為162億美元(約1255億港元)及120億美元(約930億港元),Xbox One遊戲則以100億美元(約775億港元)排名第四。

Ampere Analysis預計,由於Xbox Series X系列和PS5系列主機均會在下半年推出,今年市場競爭將會相當激烈。報告更預測Xbox Series X首波銷量有望達330萬部; PS5系列則有望能達430萬部。

