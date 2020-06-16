【美國疫情】美國食藥局禁用「神藥」羥氯喹　特朗普：得美國不知好處

美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次力讚藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），對預防新冠肺炎的效果良好，為加強說服力，特朗普曾「親身上陣」服用羥氯喹。不過這款被特朗普捧為「神藥」的羥氯喹，卻不被美國食品及藥物管理局（FDA）認同。

FDA撤銷早前頒布的一項緊急授權，不再允許醫護使用兩種治療虐疾的藥物，包括羥氯喹，指其會帶來嚴重副作用。特朗普埋怨，「只有美國機構未能掌握羥氯喹的益處。」

特朗普（Donald Trump）已在白宮醫生監察下完成羥氯喹療程，期間配合鋅和維生素D補充劑服用。他批評FDA的決定，稱自己服用時，感覺良好，「我不知有沒有用，但它肯定沒有傷害我」。

相關文章：【新冠肺炎】北京爆第二波疫情 歐洲這個行業卻率先受挫

相關文章：【美國疫情反彈】 C.D.C：7月美國死亡人數將達至14萬

FDA周一（15日）發聲明表示，羥氯喹（hydroxychloroquine）和氯喹（chloroquine）無助治療新冠肺炎，並引述心臟科專家的報告，指兩款藥物可能引發與心臟有關的併發症，如心律不正、血壓過低、對肌肉和神經系統造成傷害，相信藥物對病人弊多於利。

FDA在另一份聲明中警告醫生，不要同時處方羥氯喹及瑞德西韋（Remdesivir）予病人，因羥氯喹會減低瑞德西韋的藥效。FDA 5月已批准，由美國藥廠吉利德（美︰GILD）研發的瑞德西韋作緊急用途。

羥氯喹是甚麼？ 根據FDA資料，羥氯喹是治療瘧疾的藥物，可用作預防或治療瘧疾、紅斑狼瘡和類風濕關節炎。羥氯喹現以實驗性質用於治療部份新冠肺炎患者，阻止新冠狀病毒在人體中傳播，但暫未知是否能有效治療新冠病毒。 服用羥氯喹或會出現副作用，包括胃痛、噁心、嘔吐和頭痛，嚴重或會出現心律不正、昏厥、抽搐或癲癇發作，更會影響視力及聽力。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！