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美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享）

金融經濟 13:45 2020/06/16

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美股經歷上周四大跌市，道指單日急挫逾1800點後，美股連日反彈，再度強化了散戶炒家對「有調整，無跌市」的信念。美國散戶是否近日推升美股的主要動力，成為市場近日熱議焦點。個別網熱炒家的出位言論，更已引起投資界對美股炒風瀕失控的警剔。

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欄名 : 交易講場

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