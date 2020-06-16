美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 金融經濟 13:45 2020/06/16 分享： 美股經歷上周四大跌市，道指單日急挫逾1800點後，美股連日反彈，再度強化了散戶炒家對「有調整，無跌市」的信念。美國散戶是否近日推升美股的主要動力，成為市場近日熱議焦點。個別網熱炒家的出位言論，更已引起投資界對美股炒風瀕失控的警剔。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/06/15 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/06/12 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 2020/06/11 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享） 2020/06/10 【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享） 恒指突破25000關 弱美元係最大功臣?（訂戶專享） 2020/06/09 恒指突破25000關 弱美元係最大功臣?（訂戶專享） 網紅 疫情 香港股票 巴菲特 新經濟 KOL 納斯達克綜合指數 成交 生物科技股 對沖基金 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入