【美國示威】Google衛星圖出現Black Lives Matter黃漆字句

▲ Google近日亦公開發聲，並更新Google地圖，讓華盛頓街道上的「Black Lives Matter」口號出現在衛星圖上。

美國非裔男子George Floyd上月25日因警員暴力執法去世，觸發全球各地反種族歧視及反警暴的示威。而「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）也成為凝聚民眾的口號之一。Google近日亦公開發聲，並更新Google地圖，讓華盛頓街道上的「Black Lives Matter」口號出現在衛星圖上。

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據外國科技網站9To5Google表示，華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）上周將第16號街（16th Street），改名為「Black Lives Matter Plaza」。Google其後在短短數小時內，在Google地圖上進行更新，將這條街道改為「Black Lives Matter Plaza NW」。

▲ （Google地圖截圖）

此外，華盛頓哥倫比亞特區政府更邀請畫家用黃色油漆在地上寫上「Black Lives Matter」大字，不過字句短短停留一日就即被剷除。Google昨（15日）就更新衛星圖，將壯觀的一幕呈現給大眾。用家現時可到Google地圖，搜尋「Black Lives Matter Plaza NW」，再按衛星功能，就能清楚看見黃色油漆字句。

事實上，以往蘋果地圖或Google地圖等的衛星圖久久才會更新一次，而是次為了聲援民眾，兩大科企都特意進行更新，並把這時刻紀錄下來。

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責任編輯：曾曉汶