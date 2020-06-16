  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 16:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】Google衛星圖出現Black Lives Matter黃漆字句

科技 15:30 2020/06/16

分享：

Google近日亦公開發聲，並更新Google地圖，讓華盛頓街道上的「Black Lives Matter」口號出現在衛星圖上。

美國非裔男子George Floyd上月25日因警員暴力執法去世，觸發全球各地反種族歧視及反警暴的示威。而「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）也成為凝聚民眾的口號之一。Google近日亦公開發聲，並更新Google地圖，讓華盛頓街道上的「Black Lives Matter」口號出現在衛星圖上。

>>>【美國示威】fb、蘋果等科技巨頭捐款　譴責種族不公問題

>>>【美國示威】被質疑打壓黑人聲音　抖音稱技術錯誤並致歉

據外國科技網站9To5Google表示，華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）上周將第16號街（16th Street），改名為「Black Lives Matter Plaza」。Google其後在短短數小時內，在Google地圖上進行更新，將這條街道改為「Black Lives Matter Plaza NW」。

（Google地圖截圖）

此外，華盛頓哥倫比亞特區政府更邀請畫家用黃色油漆在地上寫上「Black Lives Matter」大字，不過字句短短停留一日就即被剷除。Google昨（15日）就更新衛星圖，將壯觀的一幕呈現給大眾。用家現時可到Google地圖，搜尋「Black Lives Matter Plaza NW」，再按衛星功能，就能清楚看見黃色油漆字句。

事實上，以往蘋果地圖或Google地圖等的衛星圖久久才會更新一次，而是次為了聲援民眾，兩大科企都特意進行更新，並把這時刻紀錄下來。

>>>【美國示威】亞馬遜禁美國警方使用其人臉辨識技術

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【美國示威】不願助長監控　IBM宣布停止人臉辨識研究
2020/06/09
【美國示威】不願助長監控　IBM宣布停止人臉辨識研究
【美國示威】複製特朗普Twitter 帖文 網民3日內即被封鎖帳號
2020/06/05
【美國示威】複製特朗普Twitter 帖文 網民3日內即被封鎖帳號
【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論
2020/06/04
【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論
【美國示威】WhatsApp突然無法預覽tweet內容　FB：技術意外
2020/06/03
【美國示威】WhatsApp突然無法預覽tweet內容　FB：技術意外
Google 哥倫比亞 美國 歧視 請願示威

上一篇文章

蘋果2019年App Store交易額　突破4兆港元

下一篇文章

【遊戲主機大戰】任天堂Switch打敗Xbox One　主機總銷量多400萬部
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【取代Zoom】Microsoft Teams免費版推出新功能　可自訂背景及新增實時字幕
【取代Zoom】Microsoft Teams免費版推出新功能　可自訂背景及新增實時字幕
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢
【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢
【政治審查】步動物森友會後塵　任天堂Super Mario Maker 2遭內地電商下架
【政治審查】步動物森友會後塵　任天堂Super Mario Maker 2遭內地電商下架
《Pokémon GO》8月停止支援至少14款手機
《Pokémon GO》8月停止支援至少14款手機
華為手機全球市佔率21.4%　首次超越三星　
華為手機全球市佔率21.4%　首次超越三星　