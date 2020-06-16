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【中國經濟】發改委料全年CPI前高後低

股樓投資 16:51 2020/06/16

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國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人孟瑋在記者會上表示，內地糧食和食用油供應充足，糧油的價格有望平穩運行，蔬菜、水果等價格或會因正常季節性的波動，惟食品價格總體仍將保持基本平穩。若從全年來看，由於內地有充足的宏觀政策空間，加上強大的內地市場支撐，經濟發展有足夠的韌性和潛力；隨着翹尾影響逐步回落，預計今年後期CPI漲幅有望繼續收窄，全年或呈現先高後低的走勢，物價總屬於將出於一個合理的區間。

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另一方面，他又提到當前生豬復產的勢頭比較好，總體而言，今年下半年豬肉價格有望保持穩步回落，並可能隨着季節性和節日性的需求變化而有所波動。有數據顯示，能繁母豬存欄量和生豬存欄量比去年9、10月份出現較大幅度的回升，新生仔豬量連續多月在增多，預計今年三季度育肥豬的供應將趨於改善。

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撰文 : 張以正

豬肉 經濟數據表現 CPI
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