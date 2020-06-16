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【新股IPO】東軟教育科技捲土重來遞交上市申請

股樓投資 17:26 2020/06/16

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消息指，中國民辦IT高等教育東軟教育科技剛再重新遞交上市申請，並已委任中信里昂證券資本市場為獨家保薦人。該公司原於去年申請上市，惟失敗告終。事隔一年再申請上市，集資所得將用於提升現有學校設施及擴建校園、收購內地其他大學或學院以擴大學校網絡、償還銀行貸款，以及一般營運資金。

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資料顯示，東軟教育主要提供IT高等教育服務，於2019至2020學年報讀其全日制課程的學生人數約3.61萬人；2019年度公司淨利潤為1.75億元（人民幣，下同），按年增6.9%；收入9.58億元，按年升12.31%；至今年3月底止首季度，利潤1,223.3萬元，按年增長1.69倍；收入1.59億元，按年跌7.3%。

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撰文 : 張以正

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