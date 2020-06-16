【新股IPO】德勤預測年內將有5至8隻中概股來港第二上巿

近期本港新股受京東（新上市編號：09618）和網易（09999）來港進行第二上市而大市注目，並將新股氣氛重燃。德勤中國預計今年將有130隻新股在港上市，較早前預測的160隻縮減，集資額則維持約1,600億至2,200億元不變；另計及京東和網易料全年將有5至8隻中概股回歸作第二上市。

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德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，下半年會以中小型新股為主，但相信約3至4間集資額超過10億美元以上的企業；憧憬大灣區試行新股通、同股不同權(WVR)企業版、新股定價時間縮短以及WVR與第二上市股份有望於8月被納份恒生指數，均是吸引中資企業來港上市的催化劑。

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踏入今年第二季，新股市場開始回暖，上半年有59隻新股掛牌，集資約871億元，從數量來看按年下跌22%，惟融資金額則上升25%，其中13隻為新經濟股，共集資702億元，主要是由網易及京東兩隻大型新股帶動，令全球排名由首季的第5位回升至第3位。

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