App Store去年突破5,000億美元交易額　零售類app佔收益六成

Apple 昨日（15日）公布，App Store單於去年（2019年）便於全球市場錄得5,190 億美元帳單金額和銷售額，突破5,000 億美元關口。

Analysis Group 獨立經濟師新一輪研究顯示，實體商品和服務的銷售佔最大份額，共計4,130 億美元。該類別的絕大部分銷售額來自流動商務 app，其中零售業務又以 2,680 億美元居首。零售類 app 包括實體商店的數碼平台，例如 HKTVmall 和 PARKnSHOP，以及販售實體商品的虛擬市場，例如 Farfetch、HBX 和 ASOS列。

相關文章：【新冠肺炎】北京爆第二波疫情 歐洲這個行業卻率先受挫

相關文章：【Facebook加入戰場】WhatsApp新增電子支付功能 巴西地區率先使用

其他類型的流動商務 app 是實體商品和服務的最大銷售來源之一。Airbnb、Agoda、Hotels.com、Trivago 和 Klook 等旅遊 app 佔 570 億美元；Uber 和 HKTaxi 等叫車接載服務 app 佔 400 億美元銷售額；Food Panda、Uber Eats 和 Deliveroo 等餐飲外賣服務 app 則佔 310 億美元。

Apple 表示，遊戲是 2019 年下載量最高的 app 類型，在此類別中為最高帳單金額和銷售額。2019 年的熱門遊戲包括同年下載量第一的《Mario Kart Tour》，以及由獨立開發者 thatgamecompany 出品，贏得 Apple 2019 年度最佳iPhone 遊戲的《Sky: Children of the Light》。

在App 內廣告銷售額為 450 億美元，其中 44% 來自遊戲。在非遊戲類 app方面， 主要是可供免費下載使用的 app，如 Facebook 和 Instagram，亦包括另外提供 app 內購買項目以存取內容的 app， 例如 The New York Times 和 Headspace。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機