【新股IPO】德勤料：下半年最少有3隻中概股回歸　全年集資最多約2200億

▲ 德勤料全年集資額介乎1600億至2200億港元。

德勤中國全國上市業務組發布報告指，今年上半年香港新股市場集資額按年增加25%至871億元，為全球第三位，首兩位分別是上交所及納斯達克。上半年僅有59隻新股上市，較去年同期下跌22%。德勤料，全年有5至8隻中概股來港上市，全年集資額介乎1600億至2200億港元。

德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興認為，港交所 （00388） 維持全球集資額三甲的地位問題不大，至於能否再度蟬聯集資額全球排名第一的機會則有力爭取。歐振興透露，今年下半年繼續有中概股回流本港作第二上市，當中以科技行業公司為主。

另外，德勤報告指出，全年上市宗數預測有所下調，料全年約有130間公上市，較年初預計全年160間公司上市，下調約30間。歐振興預計，主要因疫情下消費行業未能出台，故影響新股上市數目。展望下半年，德勤認為，下半年的新股上市主要以醫療、生物科技、科技板塊為主，預計仍有3至4隻集資10億美元（約78億港元）的新股上市。

德勤指，今年上半年新經濟股的融資規模大幅上升，按年增156%至702億元；而新經濟股上市宗數則按年下跌32%。德勤表示，今年上半年的新經濟股融資合共錄得629億元，較去年288億元增加約118%。

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責任編輯：謝卓榮