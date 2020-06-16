▲ 【美國疫情】食藥局禁用「神藥」 特朗普：僅美國不知好處

美國總統特朗普視抗瘧疾藥物的羥氯喹為「神藥」，聲稱能預防新冠肺炎。不過，美國食品及藥物管理局（FDA）撤銷早前頒布的一項緊急授權，不再允許醫護使用兩種治療虐疾的藥物，包括羥氯喹，指其會帶來嚴重副作用。特朗普埋怨，只有美國機構未能掌握羥氯喹的益處。

FDA周一（15日）發聲明表示，羥氯喹（hydroxychloroquine）和氯喹（chloroquine）無助治療新冠肺炎，並引述心臟科專家的報告，指兩款藥物可能引發與心臟有關的併發症，如心律不正、血壓過低、對肌肉和神經系統造成傷害，相信藥物對病人弊多於利。

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特朗普（Donald Trump）在白宮醫生監察下，完成羥氯喹療程，也有配合鋅和維生素D補充劑服用。他批評FDA的決定，稱自己服用時，感覺良好，「我不知有沒有用，但它肯定沒有傷害我」。

特朗普指出，法國、西班牙和其他地方，都有關於使用羥氯喹「很好的報告」。惟他未有詳細說明報告的內容，而法國已停用羥氯喹治療新冠肺炎。

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FDA在另一份聲明中警告醫生，不要同時處方羥氯喹及瑞德西韋（Remdesivir）予病人，因羥氯喹會減低瑞德西韋的藥效。FDA 5月已批准，由美國藥廠吉利德（美︰GILD）研發的瑞德西韋作緊急用途。

羥氯喹和氯喹多數用於治理紅斑狼瘡、虐疾和類風濕關節炎，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）早前已恢復測試羥氯喹療程。

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記者：鄧燕君