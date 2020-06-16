【中美5G角力】美國轉軚對華為開綠燈 不等於解禁

▲ 美國商務部突然表示，放寬讓美企與華為合作制定5G網絡標準。

中美5G角力持續，美國政府一直禁止美企與華為交易。但美國商務部卻突然表示，會放寬讓美企與華為合作制定5G網絡標準。華府究竟為何突然放寬禁令？因5G標準對全球5G技術的發展至關重要，華府憂慮全面禁止美企與華為合作，美國難以在制定標準方面佔上風。

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美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）向路透社發聲明，證實美國商務部等機構已批准修改禁令，將容許美企與華為合作制定5G網絡標準，更強調美國不會放棄於全球創新的領導地位。

甚麼是5G標準？

5G技術標準由行業各機構制定，涉及5G技術規範、技術工作原理。制定5G標準也可讓全球各地的不同設備和系統，使用5G技術。歐美科企過往一直為相關技術標準的主要制定者，但5G技術面世後，目前各方仍未就相關標準的全面定義達成共識。

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美國為何要放寬美企與華為合作？

因為美國政府過往禁止美企與華為交易，削弱了美國在制定5G技術標準方面的主動權。有美企不確定可共享甚麼技術，索性減少參與相關會議，令華為擁有更大話語權。

美國資訊技術產業協會（ITI）亞洲政策高級主管威爾遜（Naomi Wilson）指，華府去年5月將華為列入出口管制實體清單，無意間令美企無法參與部分制定5G標準的會議，會使美企處於戰略劣勢。

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此舉是否代表美國正放棄制裁華為？

不是，外媒引述美國工業界和政府官員指，華府容許美企與華為合作制定5G技術標準，外界不應解讀為美國正削弱對華為的打擊。

中國一直希望加強參與國際制定5G技術標準，而華為是參與制定標準的主力中國企業。美媒CNBC報道，中國正制定《中國標準2035》的計劃，目標是制定多項新一代技術的全球標準，中國在全球技術領域的影響力正持續增長。

華府讓美企與華為合作，料主要希望推動美企加強參與制定標準，以免美企競爭力減弱。

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責任編輯：何穎兒