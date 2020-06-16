【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任

▲ 報道指，中方傾向支持特朗普連任，認為拜登當選反而更危險。

美國總統特朗普上任以來，對華態度強硬，挑起中美貿易戰，惟有報道指出，中方其實支持特朗普連任，做多4年。這種想法主要基於地緣政治考量，因不管誰當總統，中美緊張關係都難改善，而特朗普治下的美國與盟友關係差，為中國帶來空間；特朗普令美國全球領導地位江河日下，對中國的好處超出他對華強破的壞處。

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彭博社訪9名現任及前任中國官員，了解中方對下任美國總統的看法，發現他們心儀對象反是特朗普（Donald Trump），傾向支持他連任。報道指，官員相信，特朗普會令二戰以後美國的盟友網絡出現破裂。

曾任中國常駐日內瓦聯合國代表團代表、前中國貿易代表周小明手表示，拜登（Joe Biden）當選，對中國而言反而更危險，他會與盟友合力針對中國，而特朗普則正在摧毀美國聯盟。

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多名官員認為，不論誰主白宮，中美矛盾都會升級，報道引述官員指，美國大選根本不重要，情況不會變好，不變差已是中國最好的期望。

周小明亦直言，不認為選舉令中美關係有根本性轉變，因為美國深深覺得，有需要壓制中國。

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責任編輯：文青青

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