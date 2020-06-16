【恒指港股】大摩轉軚上調恒指目標至23300點 最牛逼3萬（附關注股份名單）
金融經濟 13:23 2020/06/16
摩根士丹利早前因應中美關係緊張及香港社會不穩，一度下調恒指目標價至21300點，最差或見18900點。不過，大摩最新轉趨看好港股前景，將目標價大幅調升至23300點，當於預測市盈率10.9倍，料最牛見29700點，最差見19430點 。大摩亦將國指由9280點調升至9670點。
大摩續指，恒指公司接受同股不同權（WVR）、第二上市的股份納入恒指及國指，該行相信阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 以及小米 （01810） 將會於今年9月染藍，受惠於該等股份高增長的背景下，屆時成份股的變動將會帶動恒指的估值以及盈利增長。
大摩續指，由於中國經濟復甦較其他國家強勁及迅速，加上美元走弱，利好新興市場流動性，變相帶動中資股，看好中港股市2021及2022年的盈利增長，故上調目標價。該行又預期，中國今明兩年全年GDP將有2及9.2%的正增長。
大摩今年頻頻調整恒指目標，農曆新年後將恒指目標由27500點，降至26820點，然後於3月、5月調低至25900、23500、21300點，是次為第5次調整目標。
大摩也再列亞太區關注股份名單，當中不泛港股：
|股份
|距目標價潛在升幅
|友邦 （01299）
|9.2%
|阿里巴巴（BABA）
|12.6%
|海螺水泥 （00914）
|30.8%
|中移動 （00941）
|56.7%
|騰訊 （00700）
|13.4%
|招金礦業 （01818）
|21.2%
相關文章：