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【恒指港股】大摩轉軚上調恒指目標至23300點　最牛逼3萬（附關注股份名單）

金融經濟 13:23 2020/06/16

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大摩將恒指目標價由21300點調升至23300點，為年內第5次調整目標。1

摩根士丹利早前因應中美關係緊張及香港社會不穩，一度下調恒指目標價至21300點，最差或見18900點。不過，大摩最新轉趨看好港股前景，將目標價大幅調升至23300點，當於預測市盈率10.9倍，料最牛見29700點，最差見19430點 。大摩亦將國指由9280點調升至9670點。

大摩續指，恒指公司接受同股不同權（WVR）、第二上市的股份納入恒指及國指，該行相信阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 以及小米 （01810） 將會於今年9月染藍，受惠於該等股份高增長的背景下，屆時成份股的變動將會帶動恒指的估值以及盈利增長。

大摩續指，由於中國經濟復甦較其他國家強勁及迅速，加上美元走弱，利好新興市場流動性，變相帶動中資股，看好中港股市2021及2022年的盈利增長，故上調目標價。該行又預期，中國今明兩年全年GDP將有2及9.2%的正增長。

大摩今年頻頻調整恒指目標，農曆新年後將恒指目標由27500點，降至26820點，然後於3月、5月調低至25900、23500、21300點，是次為第5次調整目標。

大摩也再列亞太區關注股份名單，當中不泛港股：

股份 距目標價潛在升幅
友邦 （01299） 9.2%
阿里巴巴（BABA） 12.6%
海螺水泥 （00914） 30.8%
中移動 （00941） 56.7%
騰訊 （00700） 13.4%
招金礦業 （01818） 21.2%

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