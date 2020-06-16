【中美5G角力】華為愈禁愈旺 超越三星成最大手機商

▲ 【中美5G角力】愈禁愈旺 華為4月超越三星成為全球最大智能手機商

中美5G科技戰，美國特朗普政府大力封殺華為，但華為有不退反進勢頭。華為智能手機出貨量早已超越美國蘋果（Apple），報告更顯示，華為在第二季期間更意外超越南韓三星，成為全球最大智能手機商。

科技網站Gizmochina報道，市場調查研究機構Counterpoint Research最新資料顯示，華為在今年4月，智能手機出貨量佔全球19%，首次高於三星，後者同期出貨只佔全球17%。

三星在今年第一季仍領先世界，智能手機市佔率為20%，出貨量為5,900萬部；華為以4,900萬部次之，佔全球17%；蘋果、小米以及Oppo隨後，數字分別為14%、10%及8%。

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華為在4月超越三星令市場意外。全球智能手機銷量今年因新冠肺炎疫情而大跌，首季出貨量按年減少超過13%，而華為市佔率損失比三星輕微，反映華為手機受到中國國內需求有力支持，而中國控制疫情成效相對顯著，讓經濟與消費得以盡早恢復。反觀三星則更為依重美洲、歐洲和印度市場，銷售受顯著打擊。

不過，第二季仍未完結，華為能否在全季以及往後保持優勢仍待觀望。美國去年封殺華為後，華為新手機未有預設安裝Android程式，對海外消費者是個巨大不便；美國今年5月更加大力度出招，嘗試切斷華為晶片供應。華為生存仍須努力擺脫美國制肘。

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責任編輯：方圓之