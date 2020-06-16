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【南北韓關係】北韓駐兵軍事緩衝區 開放禁區讓民眾撒反韓傳單

環球社會熱點 12:28 2020/06/16

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北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正曾暗示北韓會有進一步軍事行動。

南北韓關係越趨緊張，早前北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正暗示，會採取進一步軍事行動。朝中社報道，北韓周二（16日）在南北韓的軍事緩衝區重新部署兵力，並開放軍事禁區，方便北韓民眾向南韓境內派發大量反韓傳單，還以顏色。

南北韓關係急轉直下，因早前南韓有脫北者組織在南韓邊境向北韓境內派發反北韓傳單，惹來北韓不滿。韓聯社報道，北韓總參謀部表示，將向民間開放與南韓接壤的南部邊境和西南海域的多處軍事禁區，方便民眾向南韓大規模派發反韓傳單，以牙還牙。

【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享）

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南北韓的軍事緩衝區位於北緯38度線，是自韓戰後設立。2018年南北韓高峰會簽署的《板門店宣言》提議，停止軍事分界線一帶一切敵對行為，將南北韓非軍事區轉換成和平地帶，附近居民寥寥可數。

分析認為，軍事緩衝區毗鄰南韓的開城和金剛山地區，這次開城駐兵被視為北韓軍隊南侵南韓的咽喉要道。

由於早前南韓脫北者組織派傳單事件發酵，北韓在上周二（9日）宣布關閉兩韓之間所有通信聯絡渠道，南韓其後立法禁止向北韓散佈反北韓傳單，並檢控有關人士，但未能平息北韓憤怒。

【南北韓關係】金與正：與南韓一刀兩斷 暗示對南韓採取軍事行動

【南北韓關係】北韓中午切斷與南韓通信渠道 南韓打電話無人聽？

上周六（13日），北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正更揚言，到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻。

記者：葉芷樺

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