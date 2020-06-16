【南北韓關係】北韓駐兵軍事緩衝區 開放禁區給民眾撒反韓傳單

▲ 北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正曾暗示北韓會有進一步軍事行動。

南北韓關係越趨緊張，早前北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正暗示，會採取進一步軍事行動。北韓周二（16日）在韓朝的軍事緩衝區重新部署兵力，據悉為配合朝方在邊境向南韓境內派發大量反韓傳單，還以顏色。

南北韓關係急轉直下，因早前南韓有脫北者組織在南韓邊境向北韓境內派發反朝傳單，惹來北韓不滿。這次駐兵，朝方總參謀部表示，將向民間開放與南韓接壤的南部邊境和西南海域的多處軍事禁區，方便民眾向南韓大規模派發反韓傳單，以牙還牙。

【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享）

「美國威脅放狗鎮壓示威」北韓：無資格批評中國

分析認為，軍事緩衝區毗鄰南韓的開城和金剛山地區，開城被視為朝軍南侵南韓的咽喉要道。

由於傳單事件發酵，北韓在上周二（9日）宣布關閉兩韓之間所有通信聯絡渠道，南韓其後立法禁止向北韓散佈反朝傳單，並檢控有關人士，但未能平息北韓憤怒。

【南北韓關係】金與正：與南韓一刀兩斷 暗示對南韓採取軍事行動

【南北韓關係】北韓中午切斷與南韓通信渠道 南韓打電話無人聽？

上周六（13日），北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正更揚言，到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻。

記者：葉芷樺