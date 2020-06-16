【南北韓關係】北韓駐兵軍事緩衝區 開放禁區給民眾撒反韓傳單
環球社會熱點 12:28 2020/06/16
南北韓關係越趨緊張，早前北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正暗示，會採取進一步軍事行動。北韓周二（16日）在韓朝的軍事緩衝區重新部署兵力，據悉為配合朝方在邊境向南韓境內派發大量反韓傳單，還以顏色。
南北韓關係急轉直下，因早前南韓有脫北者組織在南韓邊境向北韓境內派發反朝傳單，惹來北韓不滿。這次駐兵，朝方總參謀部表示，將向民間開放與南韓接壤的南部邊境和西南海域的多處軍事禁區，方便民眾向南韓大規模派發反韓傳單，以牙還牙。
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分析認為，軍事緩衝區毗鄰南韓的開城和金剛山地區，開城被視為朝軍南侵南韓的咽喉要道。
由於傳單事件發酵，北韓在上周二（9日）宣布關閉兩韓之間所有通信聯絡渠道，南韓其後立法禁止向北韓散佈反朝傳單，並檢控有關人士，但未能平息北韓憤怒。
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上周六（13日），北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正更揚言，到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻。
記者：葉芷樺
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