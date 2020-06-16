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【經濟寒冬】招聘意欲疲弱　就業調查：僅12%僱主有意增聘

商業 12:22 2020/06/16

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Manpower Group認為，短期內本地就業市場仍會受壓，僱主招聘意欲疲弱。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，本港失業率持續攀升。不過，人力資源機構Manpower Group今日公布香港今年第三季就業展望調查報告，發現僅得12%僱主表示有意增聘人手。

Manpower Group是次的就業展望調查報告於新冠肺炎疫情期間進行，訪問了137名僱主，涵蓋金融保險及房地產業、批發零售業及服務業。當中，有12%僱主表示第三季將會縮減人手，亦有76%稱人手將維持不變；餘下的12%則指有意增聘人手。

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Manpower Group認為，短期內本地就業市場仍會受壓，僱主招聘意欲疲弱。在市場不確定的情況下，企業傾向尋求靈活的招聘方案，例如臨時工、約工招聘程序外判等。

該調查亦計算出各行業就業展望指數，正數代表僱主有計劃增加人手，負數代表僱主有意縮減人手。金融保險及房地產業錄得-2%就業展望指數，按年下跌22個百分點。批發零售業錄得-2%就業展望指數，按年下跌19個百分點。服務業錄得+9%就業展望指數，按季上升9個百分點，但按年下跌12個百分點。

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責任編輯：葉泳珊

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