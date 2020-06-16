【正價Switch機】一田再售Switch主機　網上抽籤名額792部

▲ 一田百貨抽籤發售兩款Switch主機，登記時間為即日起至明日（17日）早上8時59分。（一田百貨Facebook圖片）

新冠肺炎疫情下，任天堂遊戲機Switch成為大熱，更一度被「炒」高幾倍。如果仍想以正價買Switch，不妨試試參加一田百貨網上抽籤。一田百貨指出，有見早前抽籤反應超級熱烈，故再度加推第2輪遊戲主機抽籤，登記時間為即日起至明日（17日）早上。

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一田百貨今次抽籤發售的兩款主機分別為電光藍、紅，以及灰色，兩款售價均為2340元；前者名額共637部，後者共155部。有興趣參加的人士，可於16日上午10時至17日早上8時59分或之前登入https://goo.gl/Bms6h6，填妥資料參加。 每人只限參加1次，兩款主機只可二選其一，重覆登記者資格將被取消。

抽籤後結果將於本月17日下午8時公佈，中籤者會以SMS及電郵通知安排購買事宜。中籤者需在本月19日至22日期間到一田百貨(沙田/大埔/荃灣店)付款及取貨，逾期當作放棄論。取貨時需出示身份證正本及確認電郵或SMS核對，如未能出示相乎資料，訂單將會被取消。

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責任編輯：蘇穎琪