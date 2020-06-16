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【藍籌業績】旺旺全年盈利增5%　派息增兩成股價彈升7%（第二版）

金融經濟 13:11 2020/06/16

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中國旺旺 （00151） 公布，至今年3月底，全年盈利36.49億元（人民幣，下同），按年增5%。期內，旺旺收益跌3%至200.9億元，但毛利不跌反升2.7%，核心營運利潤增7.4%至43.8億元。

旺旺擬派末期息每股2.42美仙，特別息1.1美仙，合共較去年同期多22%。旺旺全年派息4.16美仙，按年增22%，經折合後相當於每股派息0.322港元，以中午收市價5.72港元計，現價周息率5.6厘。

旺旺半日升3.2%，報5.72元，成交2550萬元。旺旺公布業績後，升幅擴大至7.2%，新報5.94元，午市開市首10分鐘，即市成交額已增至5270萬元，較半日成交倍增。

今年4、5月銷售重回雙位數增長

旺旺上半年財年盈利增18%，但全年增長放慢，旺旺表示，上季度表現受疫情波及，令全年收益倒退，但受惠產品組合改善、原材料成本下跌，令毛利率、利潤率提升。旺旺年內毛利率增2.6百分點至48%，核心營運利潤率就增2.1%至21.8%。

旺旺表示，2月至3月期間銷售受較大衝擊，但4月至5月已恢復正常銷售趨勢，且較去年同期實現雙位數增長。

三類產品　旺仔牛奶收入獨增

三大類產品中，米果類年內收益56.1億元，按年少3.5%，反映公司降低毛利低的副品牌銷侷，以及年節產品受疫情不利影響。乳品及飲料類則按年增0.9%至98.13億元，佔分部收益達9成以上的「旺仔牛奶」收入增1.8%。

休閒食品類表現相對較差，收益按年少9.2%至46.3億元，反映疫情對銷售的影響，而2019年夏天不利的天氣條件也限制冰品售賣。

至3月底，旺旺現金及現金等價物達172.569億元，並持有淨現金83.763億元。

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