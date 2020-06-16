【新冠肺炎】北京爆第二波疫情　歐洲這個行業卻率先受挫

北京新發地市場切割進口三文魚的砧板檢測到新冠病毒，導致全中國人心惶惶，質疑食用三文魚是否安全。中國日前宣布暫停從歐洲進口三文魚，由於佔據全球三文魚銷量的5%，風波足以引發整個行業震盪。挪威作為全球三文魚產量最大的國家，多間養殖場已被暫時叫停對中國的出口。

歐洲三文魚供應商股價齊齊下跌，周一（16日）挪威皇家鮭魚（Norway Royal Salmon）股價一度跌2.9%、總部在丹麥領地法羅群島（Faroe Islands）的Bakkafrost股價跌3.69%、挪威的美威集團（Mowi）股價跌幅3.71%、薩爾瑪（Salmar）股價跌6.39%。

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在中國出售的三文魚大多是進口貨，每年從挪威、智利、澳大利亞和加拿大等地進口約8萬噸三文魚。挪威海產管理局的市場調查顯示，挪威三文魚近年愈來愈受中國消費者的歡迎，去年首三季度中國進口挪威三文魚數量增加逾9成。

卡內基投資銀行（Carnegie Investment Bank）分析指，在未來數周大量三文魚需要從中國轉往其他市場銷售，將對售價帶來很大壓力，因為其他市場的需求也有很多不確定性。由於形勢發生很大的變化，難以按過往的供需水平，預計三文魚在未來的定價。

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但比起股價最令人憂慮的，或許是消費者對三文魚的信心受損，難以立即恢復。約翰森認為，目前各地都懼怕疫情再次爆發，此時沒有任何產品或國家願意被別人視作第二波疫情的源頭，深水魚養殖行業將面臨很大挑戰，而消費者對三文魚的看法，至少要幾年才能恢復。

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去年，挪威養殖的三文魚出口總量高達110萬噸，價值75.1億美元，比2018年增長6%，進口到中國的新鮮三文魚總量在2019年增加一倍，總值高達1.5億美元。

除了挪威，蘇格蘭亦大量出口三文魚，現時至少有200間三文魚養殖場，每年產量達15萬噸，去年出口總值高達6.18億英鎊，較2018年增長22%，並以法國，美國和中國為頭三個最大的市場，去年合共出口價值5900萬英鎊的三文魚。

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