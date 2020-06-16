疫情下為業務創生天 加強數碼轉型把握經濟復甦先機

新冠肺炎疫情重創環球經濟，各行各業在這段時期皆面對嚴峻挑戰，正努力求生，以捱過困境。但是，疫情製造危難，也創造了機遇，捷成集團就選擇在逆境加大數碼科技解決方案的投資力度，做好準備迎接經濟反彈帶來的新商機。

成立於1895年的捷成集團，是一家專注於市場營銷、投資及分銷的企業，為中國內地、香港、澳門和台灣的合作夥伴擴展市場需求及增加營業額，目前擁有豐富的產品組合，業務領域包括飲料、消費品、工業、汽車、物流以及捷成資本等。

疫後經濟科技需求更大

2020年是捷成集團成立125周年紀念，作為一間百年企業，營運思維與發展方針一直與時並進。捷成集團資訊科技總監陳煜民（Brian）表示，疫情影響只是暫時性，目前應着眼於未來經濟回暖後的持續發展，「疫情限制了社交與經濟活動，改變了消費者習慣，相信疫後的經濟模式對數碼及創科需求會更大，因此目前宜及早調整營運策略，加強科技支援，使集團在未來競爭中更具優勢。」

捷成集團與Lenovo Data Center Group（DCG）是多年合作夥伴，一直使用其解決方案，服務與產品極為穩定和可靠。因此，當集團準備加速數碼轉型，Lenovo DCG的一站式解決方案平台正好提供最佳支援。Lenovo DCG的服務，包括服務器、存儲、網絡、軟件解決方案和服務在內的完整產品組合，一直為企業提供穩定的科技支援及應用，即使在疫情下，仍能確保產品和服務能夠滿足客戶所需。

借助科技提升顧客體驗

Lenovo DCG區域業務發展經理吳英科（Edwin）表示，為響應當前新時代技術的發展，以滿足客戶的需求，Lenovo DCG將專注於開發一系列引領企業市場的新解決方案，「我們專注的解決方案包括人工智能（AI）、區塊鍵（Blockchain）、大數據（Big Data）、邊緣運算（Edge Computing）和物聯網（IoT）等，協助企業增強競爭力，在所屬行業中突圍而出。」例如在疫情期間，消費者已培養了網上消費的習慣，預期疫情後這種消費模式將會持續，企業可利用AI、IoT等技術來提升服務質量，給予客戶更優質的消費體驗。

捷成集團借助Lenovo DCG的科技解決方案作數碼轉型，應對未來的各種挑戰，當中服務供應商Tech-Trans也發揮了橋樑的角色，協助兩者完美融合。Tech-Trans銷售總監陳武全（MC Chan）認為，每個客戶的需求都不同，作為服務供應商，先要了解客戶業務的發展方向，提供適合的系統方案及支援服務，以科技配合到位服務，才能幫助客戶業務發展。

隨着疫情逐漸緩和，捷成集團預期可借助數碼轉型為核心業務爭取更大的競爭優勢，在全球發掘更多優質的合作品牌。而Lenovo DCG將繼續為各行業的企業提供各種科技解決方案，以實現業務可持續發展。

(資料由客戶提供)

