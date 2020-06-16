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WhatsApp新增付款功能　率先開放巴西地區使用

科技 12:01 2020/06/16

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WhatsApp近日宣布在巴西推出電子支付功能，並計劃未來開放至全球用戶。

電子支付在港逐漸普及，衍生出不少支援電子付的應用程式。早前，WhatsApp在印度測試付款功能後，近日就宣布於巴西推出電子支付功能，並計劃未來開放至全球用戶。

據外媒報道，WhatsApp母公司Facebook於昨（15日）宣布，為WhatsApp新增電子支付功能，該功能率先在巴西開放，支付系統會與Facebook Pay結合，將為用戶免費提供點對點加密的支付服務。

<<【網絡安全】3萬WhatsApp用家電話號碼外洩可Google搜尋

<<【協作軟件】Symphony針對金融業加密需要　新功能連結WhatsApp微信

Facebook表示，現時巴西用戶可在WhatsApp內進行付款或交易，目前用戶之間的付款為免費，商家則需要支付手續費。用戶需要將信用卡或借記卡連結到帳戶內，並使用指紋或PIN碼進行交易。Facebook稱，將會與巴西銀行Sicredi、金融科技初創Nubank以及電子支付服務商Cielo合作。

數據顯示，截至今年2月，WhatsApp全球用戶人數已超過20億，若開通電子支付功能，相信會為龐大用戶量帶來便利，不過目前暫未知功能何時在香港推出。

責任編輯：李寶如

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