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【Facebook加入戰場】WhatsApp新增電子支付功能　巴西地區率先使用

環球政經 13:01 2020/06/16

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電子支付盛行，各個科技巨頭，又或是銀行都推出相關應用程式，而Facebook也不例外，公司創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在社交平台上宣布，巴西地區WhatsApp使用者可透過程式已作支付用途。

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朱克伯格在Facebook發帖文指，希望可以做到在付款過程中如分享相片般容易，而小企業亦可以直接在WhatsApp作銷售。為了做到這一點, 公司正在Facebook Pay上建設一個可以提供安全和一致的方式。Facebook亦正與當地銀行合作，包括Banco do Brasil、 Nubank、 Sicredi及Cielo。而巴西則為Facebook推出WhatsApp電子支付的第一個國家。

據指，在消費者的交易過程中，不需要支付任何手續費，但商家接收款項時，可能就要支付手續費。

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朱克伯格 銀行 銷售 巴西 Facebook WhatsApp 電子支付 社交平台

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