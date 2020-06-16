【遊戲審查】《Super Mario Maker 2》涉辱華　遭全中國電商下架

留家抗疫，成功帶起主打玩家自由設計島嶼的任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》，惟有玩家在遊戲中觸及敏感政治議題，令《動物森友會》實體版和數位版全部被中國電商下架。最近另一款同樣主打創作自由度高的《Super Mario Maker 2（超級瑪利奧創作家 2）》，亦在在無預警下，於中國各電商下架。

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《Super Mario Maker 2》以玩家可自由創作遊戲關卡為賣點，不少人藉此惡搞中國政府，有玩家會把遊戲關卡名稱的文字說明，改作「牆國聖上習煬帝首作」、「朱明錦衣衛，大清文字獄，不及振梁家貴族禁評」，亦有用家名稱改為「8964」。

現時在京東、淘寶等平台搜尋相關遊戲，已搜尋不到該款遊戲商品。事實上，《動物之森》及《Super Mario Maker 2》兩款遊戲仍未通過中國政府審查，內地玩家只能透過電商平台購買水貨版遊戲。

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