特朗普斥前國家安全顧問出書：「我講的都是機密 寫了就犯法」

被美國總統特朗普罷免的前國家安全顧問博爾頓將於下周二(23日)出版新書,白宮回憶錄《The Room Where it Happened》,書中將敘述他在任期間,跟總統特朗普種種意見不合。惟白宮已先發制人,在出版前審稿;總統特朗普斥博爾頓出書不當,若披露高度機密已算犯法,博爾頓律師批白宮所為,侵犯博爾頓就公開事務的發言權。

總統特朗普周一(15日)在白宮接受訪問,斥前前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)出書會披露國家高度機密,做法完全不當(“totally inappropriate”),亦會違法任職時簽署的保密協定。

「我無法想像他能夠他能著書,因那些都是高度機密。我認為所有跟總統的對話都是高度機密。這意味著若他著書出版,已屬犯法。」

(“If he wrote a book, I can’t imagine that he can because that’s highly classified information. I will consider every conversation with me as president highly classified. So that would mean if he wrote a book and if the book gets out, he’s broken the law and I would think he would have criminal problems.” )