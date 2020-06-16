特朗普斥前國家安全顧問出書：「我講的都是機密 寫了就犯法」

▲ 總統特朗普斥前國家安全顧問博爾頓出書不當，若披露高度機密已算犯法。

被美國總統特朗普罷免的前國家安全顧問博爾頓將於下周二（23日）出版新書，白宮回憶錄《The Room Where it Happened》，書中將敘述他在任期間，跟總統特朗普種種意見不合。惟白宮已先發制人，在出版前審稿；總統特朗普斥博爾頓出書不當，若披露高度機密已算犯法，博爾頓律師批白宮所為，侵犯博爾頓就公開事務的發言權。

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總統特朗普周一（15日）在白宮接受訪問，斥前前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）出書會披露國家高度機密，做法完全不當（“totally inappropriate”），亦會違法任職時簽署的保密協定。

「我無法想像他能夠他能著書，因那些都是高度機密。我認為所有跟總統的對話都是高度機密。這意味著若他著書出版，已屬犯法。」 （“If he wrote a book, I can’t imagine that he can because that’s highly classified information. I will consider every conversation with me as president highly classified. So that would mean if he wrote a book and if the book gets out, he’s broken the law and I would think he would have criminal problems.” )

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特朗普又指，書中內容未必屬實，因博爾頓出名「不常說真話」（"been known not to tell the truth, a lot.”），惟接受訪問時，特朗普表示還沒讀過著作。

書中敘述博爾頓在2018年3月至2019年9月任職國家安全顧問期間，跟總統特朗普在一系列問題出現分歧而遭罷免，預料會觸及特朗普與烏克蘭的往來。白宮律師曾去信博爾頓，指書中涵蓋高度機密，並展開審查，令出版受阻，再三延至今年6月23日。

▲ 博爾頓新書封面

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博爾頓律師在《華爾街日報》撰文，斥白宮以國家安全為由，審查博爾頓的著作，侵犯他侵犯博爾頓就公開事務的發言權，這項權利受美國憲法保護。

記者：葉芷樺