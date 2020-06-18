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【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄1043億　勁過網易、京東（第三版）

金融經濟 18:20 2020/06/18

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京東 （新上市編號：09618） 認購資金已回籠，接力招股的醫療概念股－康基醫療 （新上市編號：09997） 及海吉亞 （新上市編號：06078） 次日招股，反應照樣熱烈，孖展超購以數十倍起跳。綜合多間券商，兩隻新股合共錄得約1500億元孖展認購。其中，康基醫療錄得1043億元孖展額，超購約332倍，有望成為新一隻凍資王。

康基醫療招股價為12.36至13.88元，一手入場費7009.94元。公司為中國微創外科手術器械及配件（MISIA）平台。

康基醫療於首日孖展認購甚至更勝京東、網易，京東首日孖展認購約430億元，網易首日就獲300億元孖展認購。

內地腫瘤醫療集團海吉亞的招股反應火熱，但與康基醫療相比，略見遜色，錄得約518億元孖展額，超購232倍。該股招股價範圍為17至18.5元，入場費3737.3元。

上述兩隻新股均將於6月19日（周五）截止招股，26日公布中籤結果，29日正式掛牌。

另外，新加坡清潔服務供應商Hygieia （新上市編號：01650） 已錄得7263萬元孖展認購，超額認購3.84倍，當中輝立佔5400萬元。公司將於6月19日截止招股。

新股IPO追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

（第三版更新第三日孖展認購額）

相關文章︰【新股IPO】康基醫療招股火熱　主要業務MISIA到底是什麼？

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