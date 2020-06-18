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【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄近千億　勁過網易、京東（第三版）

金融經濟 11:52 2020/06/18

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京東 （新上市編號：09618） 認購資金已回籠，接力招股的醫療概念股－康基醫療 （新上市編號：09997） 及海吉亞 （新上市編號：06078） 次日招股，反應照樣熱烈，孖展超購以數十倍起跳。綜合多間券商，兩隻新股合共錄得約1400億元孖展認購。其中，康基醫療錄得969億元孖展額，超購約308倍，有望成為新一隻凍資王。

康基醫療招股價為12.36至13.88元，一手入場費7009.94元。公司為中國微創外科手術器械及配件（MISIA）平台。

康基醫療於首日孖展認購甚至更勝京東、網易，京東首日孖展認購約430億元，網易首日就獲300億元孖展認購。

內地腫瘤醫療集團海吉亞的招股反應火熱，但與康基醫療相比，略見遜色，錄得約439億元孖展額，超購196倍。該股招股價範圍為17至18.5元，入場費3737.3元。

上述兩隻新股均將於6月19日（周五）截止招股，26日公布中籤結果，29日正式掛牌。

另外，新加坡清潔服務供應商Hygieia （新上市編號：01650） 已錄得4424萬元孖展認購，超額認購1.95倍，當中輝立佔3000萬元。公司將於6月19日截止招股。

新股IPO追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

（第三版更新第三日孖展認購額）

相關文章︰【新股IPO】康基醫療招股火熱　主要業務MISIA到底是什麼？

【新股IPO】海吉亞今招股　一手入場費3737元

【新股IPO】康基醫療今起招股　一手入場費約7010元

德勤料：下半年最少有3隻中概股回歸　全年集資最多約2200億

香港股票 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 孖展 IPO
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