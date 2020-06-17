【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）

京東 （新上市編號：09618） 認購資金已回籠，接力招股的醫療概念股－康基醫療 （新上市編號：09997） 及海吉亞 （新上市編號：06078） 次日招股，反應照樣熱烈，孖展超購以數十倍起跳。綜合多間券商，兩隻新股合共錄得近1400億元孖展認購。其中，康基醫療錄得953億元孖展額，超購約303倍。

康基醫療招股價為12.36至13.88元，一手入場費7009.94元。公司為中國微創外科手術器械及配件（MISIA）平台。

康基醫療於首日孖展認購甚至更勝京東、網易，京東首日孖展認購約430億元，網易首日就獲300億元孖展認購。

內地腫瘤醫療集團海吉亞的招股反應火熱，但與康基醫療相比，略見遜色，錄得約432億元孖展額，超購193倍。該股招股價範圍為17至18.5元，入場費3737.3元。

上述兩隻新股均將於6月19日（周五）截止招股，26日公布中籤結果，29日正式掛牌。

另外，新加坡清潔服務供應商Hygieia （新上市編號：01650） 已錄得3890萬元孖展認購，超額認購1.59倍，當中輝立佔2500萬元。公司將於6月19日截止招股。

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（第二版更新首日孖展認購額）

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