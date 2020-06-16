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【5G】美批准美企與華為合作制定5G標準　中芯創新高、中興升逾1成

金融經濟 11:25 2020/06/16

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中芯（00981）突破20元，創歷史新高。

英媒引述消息報道，美國政府擬修正禁止美國企業與中國通訊設備製造商華為有生意往來的禁令，此舉將允許雙方合作共同制定5G網路標準，並經美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）證實。中芯 （00981） 突破20元，創歷史新高，最新升8%，報20.6元，盤中高見20.9元；中興 （00763） 升12%，報22.75元。

其他5G概念股方面，舜宇 （02382） 亦升逾7%，最新報114.9元；丘鈦 （01478） 升5.5%，暫報10.06元； 京信通信 （02342） 升近3%、瑞聲 （02018） 升4.8%、高偉電子 （01478） 升5.8%、鐵塔 （00788） 升4%、中國通信服務 （00552） 升2.8%、小米 （01810） 升3%。

料最快將於美國當地時間周二公布

《路透》引述知情人士表示，美國商務部及其他機構已批准此項規則變更，並正在等待正式公告，料最快將於美國當地時間周二公布。

消息人士指，美國商務部這次的規則修正能確保美國公司「充分參與」自願性標準制定機構。資訊科技產業委員會亞洲政策高級總監Naomi Wilson表示：「去年5月的實體清單更新造成的混亂，無意間讓美國公司無法參與技術標準討論，使其處於戰略劣勢。這項迫切需要的修正，將可以讓美國公司再次參與競爭並領導這些有助於在整個市場推廣5G和AI先進技術的基礎活動。」

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