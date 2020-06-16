【摩笛吹奏】大摩重新看好　升恒指目標再薦15隻中港股　

大摩之前憂慮本地社會運動升溫，恒指目標價由原來的23500點，下調一成至21300點，最差更指會見19200點。不過今日大摩就出報告轉為睇好，重新調升恒指目標價至23300點，即接近下調前的目標價。

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該行表示，上調對中港市場指數至明年6月預測，以反映經濟復甦因素，恒指升至23300點，相當於至明年6月止預測市盈率10.9倍。

此外，該行亦列出旗下最新15隻的中港市場焦點股名單，包括友邦保險(01299) ，阿里巴巴(09988)，海螺水泥(00914) ，華宇軟件(深：300271)、中國巨石(滬：600176)，中移動(00941) ，華潤置地(01109) ，寧德時代(深：300750)，格力電器(深：000651)，恆瑞醫藥(滬：600276)，國電南瑞(滬：600406)，好未來教育(美：TAL)、騰訊控股(00700) ，招金(01818)及中升控股(00881)。

該行亦看好美團(03690)、小米(01810)及阿里巴巴9月可晉身恒指成份股及國指成份股。

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