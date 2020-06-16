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【美國疫情】紐約追蹤確診者 卻禁問有無去示威

環球社會熱點 11:16 2020/06/16

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美媒報道，紐約市要求負責接觸者追蹤的調查員，不要主動詢問新冠肺炎確診者是否曾參與示威。

美國反種族歧視的示威浪潮仍未平息，公共衛生專家一直擔心各地解封加上大規模示威，會觸發新冠肺炎第二波疫情。但美媒報道，紐約市要求負責接觸者追蹤的調查員，不要主動詢問確診者是否曾參與示威。

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紐約市政府上月初宣布新計劃，招聘1,000人負責接觸者追蹤（contact tracing）的工作，政府官員們指大多數接受追蹤的確診者都非常合作，但有部分人拒絕提供密切接觸者的信息。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd），上月底遭白人警員跪頸致死，全國爆發大規模示威。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的發言人證實，紐約市政府已指示相關人員，不要主動詢問確診新冠肺炎者，是否曾經參與示威。

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白思豪的發言人強調，當局希望確診者自行決定是否披露信息：

如果某人想主動提供這些信息，他們也有機會這樣做。

（If a person wants to proactively offer that information, there is an opportunity for them to do so.）

當局表示，負責接觸者追蹤的調查員與確診者面談時，可能會問對方一些基本問題，例如是否與家人同住，或曾與何人密切接觸，即雙方距離在6英尺（約1.82米）以内，接觸時間達10分鐘或以上。

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責任編輯：鄭錦玲

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