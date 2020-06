【美國疫情】紐約追蹤確診者 卻禁問有無去示威

▲ 美媒報道,紐約市要求負責接觸者追蹤的調查員,不要主動詢問新冠肺炎確診者是否曾參與示威。

美國反種族歧視的示威浪潮仍未平息,公共衛生專家一直擔心各地解封加上大規模示威,會觸發新冠肺炎第二波疫情。但美媒報道,紐約市要求負責接觸者追蹤的調查員,不要主動詢問確診者是否曾參與示威。

紐約市政府上月初宣布新計劃,招聘1,000人負責接觸者追蹤(contact tracing)的工作,政府官員們指大多數接受追蹤的確診者都非常合作,但有部分人拒絕提供密切接觸者的信息。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德(George Floyd),上月底遭白人警員跪頸致死,全國爆發大規模示威。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)的發言人證實,紐約市政府已指示相關人員,不要主動詢問確診新冠肺炎者,是否曾經參與示威。

白思豪的發言人強調,當局希望確診者自行決定是否披露信息:

如果某人想主動提供這些信息,他們也有機會這樣做。

(If a person wants to proactively offer that information, there is an opportunity for them to do so.)

當局表示,負責接觸者追蹤的調查員與確診者面談時,可能會問對方一些基本問題,例如是否與家人同住,或曾與何人密切接觸,即雙方距離在6英尺(約1.82米)以内,接觸時間達10分鐘或以上。

