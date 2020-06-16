  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 12:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO】英調查：6成保守黨員支持接收港人 5成同意予公民權

環球社會熱點 11:11 2020/06/16

分享：

調查發現，英國執政保守黨逾6成黨員支持接收香港人。

全國人大宣布定立港區國家法，國際社會關注，英國政府計劃出手，首相約翰遜明言，會增加英國國民海外護照（BNO）權利，讓持有人更易移居英國。有調查發現，逾6成執政保守黨黨員，支持英國接收港人，反映約翰遜的決定，在黨內有廣泛民意基礎。

【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃

美媒《美國之音》遭CDC封殺 白宮斥其為中國宣傳

保守黨組織Conservative Progress成功訪問1331名保守黨員，當中62.6%人支持接收香港人，支持予港人完整英國公民權的黨員比率，亦達56.6%。

保守黨對移民問題態度較強硬，黨魁約翰遜是帶領英國脫離歐盟旗手，主要理據之一正是要奪回出入境控制權，阻止歐盟國家人士湧到英國，故支持港人到當地比率如此高，頗令人意外。

【中美角力】特朗普G7「反華陷阱」歐洲心驚欲拆彈

【港區國安法】英國外相暗批滙豐：不會放任銀行犧牲港人

多名保守黨國會議員已在背後發功，表明支持接收港人，曾大力要求限制移民的Andrew Bridgen認為，英國有道義責任，來英港人亦會帶來勤奮及珍貴的技能。

約翰遜（Boris Johnson）早前表示，港區國安法將與中英聯合聲明有直接矛盾，為維護英方與港人的歷史淵源和友誼，英國別無選擇，將延長BNO英國簽證至12個月，同時提供工作權，令港人更容易取得公民資格。

他強調，希望不會走到這一步，英國不阻止中國崛起，但希望中國遵守國際協議。

外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人

外交部回應BNO問題時反斥英方違反中英聯合聲明，指出相關備忘錄中，明確定明英國不給予持有英國國民海外護照的香港中國公民在英居留權。

中方多次重申3個堅定不移，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權

【港區國安法】安倍稱日本一向願接納港人 尤其歡迎技術專才

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

地緣政治 移民 一國兩制 外交 政治 簽證 約翰遜 居留權 港區國安法 國安法

上一篇文章

【美國疫情】紐約追蹤確診者 卻禁問有無去示威

下一篇文章

【港區國安法】英國外相暗批滙豐：不會放任銀行犧牲港人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】警察擊斃「持槍」拉丁裔男子 目擊者指是電筒
【美國示威】警察擊斃「持槍」拉丁裔男子 目擊者指是電筒
【中美角力】歐盟外長：不會聯同美國對抗中國
【中美角力】歐盟外長：不會聯同美國對抗中國
特朗普：我最不可能跌倒 走路不穩惹健康憂慮（有片）
特朗普：我最不可能跌倒 走路不穩惹健康憂慮（有片）
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點
【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間12:00）