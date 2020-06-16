蘋果升級MacBook Pro及Mac Pro規格配置

▲ 最近蘋果就推出16吋 MacBook Pro及Mac Pro電腦規格及硬件配置，不但提升MacBook Pro的圖像處理效能，更為Mac用戶提供最高 8TB儲存容量。

蘋果（Apple）一年一度開發者大會（WWDC）將於下星期綫上舉行。最近蘋果就推出16吋 MacBook Pro及Mac Pro電腦規格及硬件配置，不但提升MacBook Pro的圖像處理效能，更為Mac用戶提供最高 8TB儲存容量。

日前，Apple公布兩項 Mac 電腦更新資訊，提升16吋MacBook Pro電腦的圖像處理配置，電腦將配備整合式 HBM2 記憶體 AMD Radeon Pro 5600M GPU，整合 40個運算單元和 8GB HBM2 記憶體，可提升圖像處理效能，比起Radeon Pro 5500行動顯示卡快達 75%，以及較上一代 15 吋 MacBook Pro 速度提升達 3.5 倍效能。

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另外，蘋果亦額外為Mac Pro 提供新的 SSD 套件選項，方便用戶擴充設備容量。用戶在原廠配置升級電腦的內置儲存，可自行選擇安裝套件隨附兩個 SSD 模組，容量選項分別有1TB、2TB、4TB 或 8TB，全新配置現已可於官網訂購。

責任編輯：李寶如