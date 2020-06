【港區國安法】英國外相暗批滙豐：不會放任銀行犧牲港人

中國決定在香港實施「港區國安法」,滙豐(00005)副主席兼行政總裁王冬勝早前表明支持,惹英國政界不滿。英國外相藍韜文暗批滙豐,支持訂立「港區國安法」牴觸英國政府的反對立場,又稱:

「雖然企業有他們的主觀判斷,但容我這樣說,我們(英國政府)不會放任銀行家犧牲香港人。」

In relation to HSBC, ultimately businesses will make their own judgment calls. But let me just put it this way, we will not sacrifice the people of Hong Kong over the altar of banker bonuses.