【港區國安法】英國外相暗批滙豐：不會放任銀行犧牲港人

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【BNO】英調查：6成保守黨員支持接收港人 5成同意予公民權
中國決定在香港實施「港區國安法」，滙豐（00005）副主席兼行政總裁王冬勝早前表明支持，惹英國政界不滿。英國外相藍韜文暗批滙豐，支持訂立「港區國安法」牴觸英國政府的反對立場，又稱：
「雖然企業有他們的主觀判斷，但容我這樣說，我們（英國政府）不會放任銀行家犧牲香港人。」
In relation to HSBC, ultimately businesses will make their own judgment calls. But let me just put it this way, we will not sacrifice the people of Hong Kong over the altar of banker bonuses.
藍韜文（Dominic Raab）表示，英國曾經承諾維護港人自治與保障自由，這個是原則。他強調，會堅定支持港人，但認為中國仍有機會不執行「港區國安法」。
特首林鄭月娥今早重申，本地及海外一些對條例的聲音並無理據，強調立法是完全合憲合法，是不容置疑，亦不容其他外國政府挑戰。
滙控亞太區行政總裁王冬勝，上周到街站簽名支持訂立「港區國安法」，引來英國及美國多名政客批評，包括工黨及保守黨的資深議員。英資的英傑華集團（Aviva）及渣打銀行亦表態支持立法。
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記者：韓羚