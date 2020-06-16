騰訊低招股價7成全購易鑫 到底有何玄機?

新經濟股易鑫 （02858） 上市才兩年，股價一直「潛水」，低於招股價。惟昨晚主要股東騰訊 （00700） 提出全面收購，作價更低於股招股逾7成。事實上，今次騰訊全購有易鑫並非真的要低位收貨，只是監管程序上要求。

易鑫今日復牌造好，股價一度升1成，高見2.11元；惟其後升幅收窄，現3%，報1.96元。

私有易車令易鑫控股權改變

易鑫今次獲騰訊提全購，主要是其主要股東的持股變動。易鑫第一大股東是美股上市的易車（美：BITA），持股43.72%。騰訊為易金第二大股東，持股20.58%。騰訊及黑馬資本，上周五正式易車提出私有化。

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由於有化會令易鑫的控股權改變，所以按例騰訊及黑馬資本作為聯席要約人，向易鑫提出無條件強制性現金要約，每股作價1.9088元，較停牌收報1.9元溢價約0.46%。

因此，今次的私有提案，只是程序上的要求。買方表示，有意維持易鑫的上市地位，並要維持最低公眾持股量22.99%。另外，持有易鑫10.73%股權的京東金融，亦承諾若今次要約作價不高於2元，便不會接納。

會德豐私有化 股東今日表決

另方面，港股市場關注的私有化個案，是會德豐 （00020） 私有化，股東將於今日表決。今年2月底，大股東吳光正家族提出將會德豐私有化，每股作價為1股九倉、1股九倉置業加12元現金，作價較會德豐當時停牌前溢價約52.2%。

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於2017年年底上市的易鑫，盡管有騰訊加持，惟上市後股價持續走低，現價較招股價7.7元低逾7成。

責任編輯：錢家鋒