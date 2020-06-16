香港將與大中華經濟圈優勢互補

受各方面因素影響，近期香港資本市場重現震盪，在美股等全球股指重新回升後市場氛圍有所回暖，但投資者間分歧加大。筆者認為，客觀理解香港經濟金融現實既需要理性認識短期之不變，也需要主動把握長期之變：作為典型的外向型經濟體和國際金融中心，香港經濟在全球經濟疲弱、市場波動加劇的背景下難以獨善其身，經濟、社會、市場風險共振在所難免，但整體上港股底綫清晰，對於貿易制裁直接衝擊的影響不宜高估，聯繫滙率制正常運轉無虞。

市場或經歷「震盪-調整-恢復」三階段。在短期（半年到一年內），伴隨着社會不穩定因素與相關輿論加劇，各類風險集中釋放、內外因素相互疊加，市場維持震盪走勢。考慮到全球經濟前景預見度低，投資者將持觀望態度。在中期（兩年到三年內），香港本地的社會動盪逐步被消化，但經濟衰退仍在持續，市場從震盪市進入調整市。隨着全球政策推動經濟復甦，金融市場結構也相應轉變，大灣區、中概股概念日益興起。在長期（未來10年內），伴隨香港經濟的復甦，金融市場也漸次恢復，香港從自身的經濟和金融方面也積極向服務大中華區經濟高品質發展的功能轉型，整體與內地的經濟、金融生態有機融合。

香港仍具獨特性和唯一性，未來將與大中華經濟圈開放高地優勢互補。這不僅體現在香港金融服務產生和分配的管理趨於一體化、全球化，資金融通方式逐漸從國際借貸中心向國際資本中心側重，金融機構高度集聚且彼此合作緊密，投資者結構以本地、歐美為主逐漸擴展到中國內地、亞太等其他國家或地區，也表現為香港資金和資訊自由流動、稅制簡單、監管制度穩健、法治和優質專業服務的優勢仍然長期存在，從而依然是全球具有競爭活力和便利營商環境的經濟體。

展望未來，香港有望從投資內地的虛體轉變為投資中國的實體，從走向世界的視窗轉變為大灣區的特區，進而與大中華經濟圈形成更為良性的互動：第一，香港與內地經濟金融互聯互通、深度掛鈎大勢所趨，中概股回歸將進一步鞏固香港作為中資企業境外融資中心的地位；第二，中國元素日益彰顯帶來內在聚變，香港在支持粵港澳大灣區和「一帶一路」沿綫國家與地區建設中「超級連絡人」的作用將進一步發揮；第三，香港作為離岸人民幣中心在金融創新方面具有廣闊空間，比如當下有建議指出港幣可以考慮在適當時點納入DCEP，從而推動形成離岸與在岸呼應的人民幣國際化新格局。